Mission: Impossible - The Final Reckoning, Hayley Atwell era incinta di quasi 9 mesi in una scena d'azione

Se Tom Cruise è famoso per i suoi stunt in Mission: Impossible e non solo, la sua collega nel film Hayley Atwell non è stata certo da meno. Ospite del Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'attrice ha raccontato un aneddoto delle riprese.

Mentre girava una delle scene di combattimento più importanti di Mission: Impossible - The Final Reckoning, Atwell era incinta e quasi al nono mese di gravidanza.

Hayley Atwell incinta duranta una scena di combattimento di The Final Reckoning

Durante la puntata, prima che venisse mostrata una clip del film, Hayley Atwell ha dichiarato:"Durante questa sequenza di lotta, ci siamo tornati sopra più volte per aggiungere alcuni elementi, e in questa clip io ero incinta di otto mesi e mezzo. Lo dico sul serio, sì!".

Primo piano di Tom Cruise in The Final Reckoning

Sul set le avevano proposto una controfigura ma lei non ha accettato:"Devo dire che mi hanno trattata benissimo, tutti sono stati davvero solidali. Mi hanno detto:'Puoi sederti, facciamo fare tutto alla stuntwoman', ma io ho risposto:'No, ho lavorato troppo duramente per arrivare fin qui, fatemelo fare!'. Quindi l'ho fatto, ed eccolo qui".

Slitte trainate da cani e orsi polari sul set di The Final Reckoning

Tutto il cast principale di Mission: Impossible - The Final Reckoning ha imparato a guidare una slitta trainata dai cani durante le riprese in Norvegia, un'esperienza che Hayley Atwell ha definito 'tonificante, potenziante, sconvolgente e surreale'.

Il cast principale di The Final Reckoning con Hayley Atwell

Un'altra incredibile esperienza è stata quella che ha visto protagonista un orso polare, che secondo il racconto di Hayley Atwell, ha attraversato il set e la produzione ha dovuto bloccare tutte le riprese:"Abbiamo vissuto su una nave rompighiaccio. La sera giocavamo a carte e mangiavamo insieme. Era davvero importante creare un senso di affiatamento e lavoro di squadra, così da poterci fidare l'uno dell'altro sul ghiaccio".