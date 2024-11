Mission: Impossible, Glen Powell rimpiazzerà Tom Cruise? "La mamma non me lo permetterebbe"

Prima o poi anche per Tom Cruise arriverà il momento di appendere moto e paracadute al chiodo per sopraggiunti limiti di età. C'è già chi pensa a possibili sostituti del divo nel franchise di Mission: Impossible e il candidato più papabile sembra essere l'aiutante Glen Powell, che ha affiancato Cruise in Top Gun: Maverick. Ma lui nega e chiama in causa... la mamma!

A lanciare il rumor secondo cui Glen Powell sarebbe potuto diventare il prossimo Ethan Hunt è stato l'account X @TheInsneider dove si legge: "Tom Cruise vorrebbe che Glen Powell lo rimpiazzasse come protagonista dei futuri capitoli di MISSION: IMPOSSIBLE."

Ospite del Pat McAfee Show, Powell ha immediatamente negato la voce esclamando: "La mamma non me lo permetterebbe mai". Poi, riferendosi alle pericolose acrobazie che Cruise, 62 anni, ha realizzato nel corso della saga action nota per i suoi stunt estremi ha aggiunto ridendo: "È una trappola mortale".

Una delle celebri acrobazie di Tom Cruise in Mission: Impossible

Una mamma per amica

La madre di Glen Powell, Cyndy, è un volto noto ai fan dell'attore essendo apparsa in vari cameo nei film di suo figlio, interpretando una spia in Spy Kids 3, un'addetta alla mensa in Everybody Wants Some!! e un'insegnante in Jack & Bobby. Ma vedere il figlio saltare dirupi in sella a una motocicletta o lottare sul tetto di un treno in corsa, a quanto pare, non è nei suoi programmi.

L'esperienza di Powell a fianco di Tom Cruise in Top Gun: Maverick, dove l'attore interpretava un pilota rivale, si è rivelata particolarmente felice visto che presto le due star si riuniranno sul set di Top Gun 3, come ha confermato il produttore Jerry Bruckheimer all'inizio di quest'anno.