Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise esageratamente folle nel nuovo trailer

Non si contano gli stunt che Tom Cruise ha eseguito nell'ultimo film della saga action che ripercorrerà la carriera di Ethan Hunt

Tom Cruise è tornato a sfidare la morte con altre spericolate acrobazie nel nuovo trailer di Mission: Impossible - The Final Reckoning. Il nuovo capitolo del franchise arriverà nelle sale il 22 maggio prossimo.

Potrebbe essere l'ultima volta che vediamo Cruise nei panni dell'agente dell'IMF Ethan Hunt, dato che The Final Reckoning anticipa un finale drammatico per la saga dopo otto film.

Alla fine di Mission: Impossible - Dead Reckoning del 2023 (di cui "Final Reckoning" era stato originariamente annunciato come seconda parte), Ethan sta cercando di impedire che un potente programma di intelligenza artificiale chiamato Entity provochi il caos nel mondo e cada nelle mani sbagliate.

Mission: Impossible - The Final Reckoning, il nuovo poster italiano

Vecchi amici e new entry del nuovo film di Mission: Impossible

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in un primo piano

Oltre a Cruise, il cast comprende Simon Pegg nel ruolo di Benji Dunn, Ving Rhames nel ruolo di Luther Strickell, Vanessa Kirby nel ruolo di Alanna Mitsopolis, Hayley Atwell nel ruolo di Grace, Esai Morales nel ruolo del cattivo Gabriel, Shea Wigham nel ruolo di Jasper Briggs, Greg Tarzan Davis nel ruolo di Degas e Pom Klementieff nel ruolo dell'assassino Paris.

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Simon Pegg, Hayley Atwell, Pom Klementieff

Tra i nuovi arrivati nel franchise di Mission: Impossible ci sono la star di Ted Lasso Hannah Waddingham, Nick Offerman, Lucy Tulugarjuk, Katy O'Brian, Tramell Tillman e Stephen Oyoung.

Cruise ha già anticipato il tipo di azione mozzafiato che i fan possono aspettarsi in The Final Reckoning, tra cui una sequenza sottomarina e una scena in cui penzola da un aereo.