Mission: Impossible – Fallout, trama e cast del film di stasera 31 marzo su Italia 1

Mission: Impossible - Fallout è il film che Italia 1 manda in onda nella prima serata di questo venerdì 31 marzo. La pellicola è il sesto film della serie Mission: Impossible con protagonista Tom Cruise nei panni dell'agente della IMF Ethan Hun. Ecco la trama, il trailer, e il cast della pellicola diretta ancora una volta da Christopher McQuarrie.

Trama di Mission: Impossible - Fallout

Mission: Impossible - Fallout: Tom Cruise, Vanessa Kirby e Henry Cavill in una scena del film

Ethan Hunt riceve a Belfast l'ordine di una nuova missione impossibile: recuperare una valigia di plutonio e scovare i cattivissimi che immancabilmente vogliono metterci le mani sopra. Sulle tracce di John Lark, il misterioso finanziatore del rapimento di uno scienziato anarchico ed esperto in armi nucleari, ritrova a Berlino i compagni di sempre: Benji e Luther, a cui salva la pelle compromettendo la missione. E adesso tocca riparare, lanciandosi sul cielo di Parigi per (s)mascherare Lark e incontrare la Vedova Bianca, un'intermediaria sexy e letale. Come a ogni missione, niente andra' come previsto.

Mission: Impossible 6: una foto del cast del film

Mission: Impossible - Fallout è stato distribuito nelle sale italiane a partire 29 agosto 2018 da Paramount Pictures, 20th Century Fox. Il trailer di Mission: Impossible - Fallout è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity. Qui trovate la nostra recensione.

Interpreti e personaggi di Mission: Impossible - Fallout