Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno è 'il più grande blockbuster della storia' per Cary Elwes

Cary Elwes ha avuto una straordinaria carriera, costellata di successi ed epici blockbuster, ma il celebre attore ha ammesso di aver raggiunto nuove vette dopo essersi unito al cast di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, l'ultimo capitolo della più emozionante saga di azione di tutti i tempi.

Elwes è uno dei nuovi interpreti che si sono aggiunti al franchise di Mission: Impossible per il nuovo episodio intitolato Dead Reckoning Parte Uno. Sebbene la sua carriera sia iniziata più di cinque decenni fa, Elwes ha affermato che il lavoro svolto da Tom Cruise e Christopher McQuarrie in questo film potrebbe cambiare per sempre la storia del cinema.

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

Durante una conversazione con Steve Weintraub di Collider sul red carpet della prima mondiale a Roma, in Italia, Elwes ha espresso la sua emozione nel far parte di quello che ritiene sia il più grande film d'azione di sempre: "Sono entusiasta che il pubblico possa vedere il film perché è il più grande blockbuster d'azione di tutti i tempi. Non ci sono dubbi al riguardo. Pensavo che sarebbe stato un po' noioso, ma mi sono detto: 'Aspetta un attimo, è già finito?' È stato incredibilmente veloce. Questo è merito di Chris McQuarrie, il nostro regista, è un genio. E del nostro montatore Eddie Hamilton, geniale. Assolutamente geniale."

"Per quanto concerne le scene d'azione, beh... alla fine è per quello per cui ci pagano. Amo quello che faccio, quindi per me è emozionante. Qualunque cosa mi chiedano di fare, la farò... a parte saltare da una scogliera o fare acrobazie pazze come Tom Cruise. Per il resto, potete contare su di me", ha concluso Cary Elwes.