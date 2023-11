Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno in 4K UHD, la recensione: un imperdibile super show audio-video

Il settimo adrenalinico capitolo dell'iconica saga action con Tom Cruise che ha preso il via nel 1996, è arrivato anche in homevideo. Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, diretto da Christopher McQuarrie, vede Ethan Hunt e il suo team occuparsi di una nuova minaccia potenzialmente devastante per tutta l'umanità. Il loro compito sarà quello di trovare e disinnescare una nuova terrificante arma attraverso una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l'arma cada nelle mani sbagliate.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise in una scena d'azione

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno è stato distribuito da Plaion Pictures in varie edizioni, anche con delle speciali steelbook. Anche se nella normale confezione slipcase, noi abbiamo potuto esaminare l'edizione tecnicamente più importante a tre dischi, con il film in 4K UHD, in blu-ray e il terzo disco riservato agli extra. Un'edizione che, come vedremo in questa recensione, rappresenta l'occasione ideale per apprezzare un film dall'alto livello di spettacolarità. Un prodotto che nel solco delle tradizioni della saga, offre sequenze mozzafiato da poter ammirare al massimo splendore audio-video.

Il prodotto ideale per gustare le mirabolanti acrobazie di Ethan Hunt

La cover dell'edizione 4K UHD di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno

C'è poco da discutere: nei film della serie con l'agente Ethan Hunt, al di là delle trame mirabolanti, c'è soprattutto voglia di divertirsi, di ammirare effetti speciali scoppiettanti e sentirsi travolti da un sonoro importante. Soprattutto nella visione casalinga. In questo l'edizione in 4K UHD di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno targata Paramount e distribuita da Plaion Pictures, è davvero il top per gustarsi uno spettacolare film d'intrattenimento anche sul divano di casa. Un'edizione che come detto è ricca di ben tre dischi, perché oltre alla versione del film in 4K UHD e a quella in blu-ray HD, c'è anche un terzo disco bonus nel quale saggiamente è stata riposta la mezz'ora di contenuti speciali, per non appesantire gli altri dischi visto che il film dura quasi tre ore. Ma soprattutto a farne un'edizione imperdibile c'è un reparto tecnico al top, che andiamo a raccontarvi.

Il video 4K: tutto al top tra action, adrenalina, Roma e Venezia

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise e Hayley Atwell ammanettati insieme

Partiamo dal video 4K, che offre una visione superba di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno. Il quadro è sempre molto nitido, il dettaglio è granitico soprattutto nelle scene ben illuminate e giocoforza diventa lievemente più soft in quelle a scarsa luminosità, come quelle notturne e nebbiose di Venezia, che però mantengono sempre buona solidità e spiccata profondità. I volti e le loro espressioni, i vestiti, soprattutto i vari spettacolari ambienti toccati dal film, vengono riprodotti in maniera eccellente e ricca di particolari. Dalla sabbia del deserto alle linee di Abu Dhabi, dalle bellezze di Roma a quelle di Venezia, le immagini esaltano la maestosità degli ambienti anche in panoramiche mozzafiato. C'è soprattutto, rispetto alla visione un blu-ray, una forte sensazione di profondità, che si avverte anche in ambienti angusti come quello del sottomarino.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise Hayley Hatwell nell'adrenalinica sequenza del treno

Altro pezzo forte del video una tavolozza cromatica vibrante, molto ricca e piena di sfumature, che grazie all'apporto di Dolby Vision e HDR dà ai colori uno step importante in brillantezza e intensità, soprattutto rispetto al blu-ray: basti pensare a quanto splende il giallo della Fiat 500. A tutto questo si aggiungono incarnati naturali, una profondità del nero ottimale e un'efficace gestione delle ombre.

L'audio: avvolti da un turbinìo di effetti e da bassi poderosi

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise mentre usa il paracadute

E passiamo all'audio, che offre uno spettacolo sonoro sontuoso grazie a delle sequenze indubbiamente suggestive sotto questo aspetto. Purtroppo la traccia italiana si ferma a un semplice Dolby Digital 5.1, ma va detto che già così il sonoro fa paura, nel senso che in alcune scene ci si ritrova in mezzo davvero a un turbinìo di effetti e di bassi molto muscolari, fin dalle prime scene nel sottomarino, per poi andare alla tumultuosa tempesta di sabbia nel deserto, fino ai crash degli inseguimenti per Roma per non parlare dell'incredibile sequenza finale sul treno. Insomma siamo al top della codifica, ma se volete qualcosa di davvero indimenticabile, il passaggio al Dolby Atmos inglese è doveroso, almeno per alcune scene.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, una scena action del film

Qui la potenza della traccia regala infatti un'immersione totale nella scena con effetti che derivano da ogni dove con precisione chirurgica e un subwoofer molto pesante a sprigionare bassi rombanti e prodigiosi, non solo nelle chiassose scene di azione, ma anche nell'impetuoso vento con la sabbia nel deserto. Si sfrutta in maniera magistrale tutta l'area di ascolto, con un ottimo sfruttamento della verticalità con canali di altezza integrati perfettamente nel mix e tanta cura anche per effetti minimi. Il tutto corroborato dalla colonna sonora di Lorne Balfe ampia e avvolgente, e da dialoghi sempre puliti e percepibili.

Gli extra: commento audio e sul disco bonus 30 minuti di contenuti

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

E veniamo agli extra, ai quali è riservato un terzo disco bonus, anche se a dire il vero il materiale è limitato a soli 30 minuti e sotto questo aspetto si poteva fare di più. Sui dischi 4K e blu-ray con il film troviamo comunque anche il commento audio del regista Christopher McQuarrie e del montatore Eddie Hamilton. Sul disco bnus con le featurette si parte con Abu Dhabi (4') sulle location esotiche, le riprese nel deserto e all'aeroporto internazionale, per proseguire poi con Rome (4') sulla fantastica ambientazione della capitale italiana e il dietro le quinte delle frenetiche e spettacolari sequenze di inseguimenti.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Shea Whigham in una scena del film

Tocca poi a Venice (4') sull'affascinante ambientazione veneziana con focus sulle riprese notturne e le scene d'azione, poi Freefall (9') che offre uno sguardo approfondito all'incredibile acrobazia del salto con la moto, alla lavorazione per ottenerla e all'allenamento di Tom Cruise. Si passa poi a Speed Flying (4' e mezzo) con le emozioni e i pericoli del volo veloce e di come è stata eseguita quest'altra scena acrobatica, per chiudere poi con Train (5' e mezzo) con i segreti della realizzazione della pazzesca scena finale sul treno.