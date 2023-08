Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1, Tom Cruise ha indossato una parrucca durante i reshoot

Il regista di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1 ha svelato che Tom Cruise ha indossato una parrucca in alcuni reshoot del film.

Christopher McQuarrie, intervistato dal podcast Empire Spoiler Specials, ha infatti commentato e analizzato il lavoro compiuto sul set della nuova avventura di Ethan Hunt.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sugli eventi raccontati nel film.

I commenti di McQuarrie

Il regista di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno ha commentato: "Una che adoro assolutamente è quella con Ethan e Hailey Atwell in cui lui, alla fine, le dice addio. E lei risponde: 'Vai'. Quella scena è stata girata due anni dopo le inquadrature dai diversi lati. In origine avevano un comportamento diverso e, dopo il nuovo epilogo del film, semplicemente non funzionava...".

Christopher McQuarrie ha quindi svelato: "Tom Cruise sta indossando una parrucca in quella scena perché aveva i suoi capelli con il taglio della Parte 2. Dovete ricordarvi che ogni volta che rigiravamo una scena o c'erano delle riprese aggiuntive l'abbiamo fatto dopo aver iniziato le riprese della Parte 2, Tom ha un'acconciatura diversa".

Il filmmaker ha così sottolineato: "Sta indossando una parrucca in molte scene del film. Nella sequenza della consegna del cibo la sta indossando. E si tratta di una parrucca sensazionale creata dai responsabili del make up".

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno: se il vero cambiamento è Ethan Hunt

Il settimo capitolo della storia

Nel settimo film della saga Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell'IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l' intera umanità.

Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l'arma cada nelle mani sbagliate.

Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.