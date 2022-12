Mission: Impossible 8, tutta la folle adrenalina di Tom Cruise in un video dietro le quinte

Con il procedere delle riprese di Mission: Impossible 8, continuano ad essere rilasciati anche dettagli direttamente dal dietro le quinte. Un recente video pubblicato da Tom Cruise sui social network ci mostra alcune delle trovate più spericolate della nuova pellicola.

"Sono così entusiasta di condividere ciò su cui stiamo lavorando. #Missione impossibile", si legge nella didascalia del post pubblicato dall'attore. Nel video possiamo farci un'idea della complessità spericolata su cui si poggerà l'intera esperienza cinematografica.

Nel filmato vediamo Tom Cruise saltare da un elicottero in volo seguito dal cameraman, studiando insieme le inquadrature a mezz'aria e come comportarsi per ottenere la massima fluidità. L'attore appare poi su una motocross intento a seguire per bene un percorso costruito ad hoc e in seguito affrontare un'impalcatura che dà su uno strapiombo apparentemente infinito.

Tom Cruise è molto spericolato, lo sappiamo tutti, e nei film di questa saga non si è mai risparmiato, riportando anche alcune lesioni gravi durante le riprese. Mission: Impossible 8 si presenta al pari dei suoi predecessori, se non più grande e complesso dal punto di vista degli stunt.

Diviso in due parti: Dead Reckoning Part One, in uscita nelle sale il 14 luglio 2023, e Dead Reckoning Part Two, in uscita il 28 giugno 2024, il film, di Christopher McQuarrie, riporterà Cruise nel ruolo dell'agente Ethan Hunt. Nel cast troviamo anche Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Hayley Atwell.