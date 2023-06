Mission: Impossible 8, Tom Cruise scherza: 'Sarà un musical'

Tom Cruise, durante la première di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno ha scherzato dichiarando che l'ottavo capitolo sarà un musical.

L'attore, mentre parlava del suo impegno nell'affrontare ogni tipo di scena d'azione, ha infatti ricordato in modo ironico che sa anche cantare e ballare.

L'ironia sul sequel

Alla première mondiale di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise ha ricordato: "Mi piace fare le scene d'azione, mi sono allenato per molti, davvero tanti, anni. Ho guidato moto e macchine fin da quando ero un ragazzino, ho fatto skydiving, piloto jet e aereoplani, e anche elicotteri... Ho fatto paracadutismo, tutte queste cose...".

L'interprete di Ethan Hunt ha quindi aggiunto divertito: "Canto, ballo...". Cruise ha poi risposto divertito a un commento dell'intervistatore dichiarando: "La parte due sarà un musical".

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: l'analisi del trailer

Il settimo capitolo delle avventure di Ethan Hunt

Nel nuovo film della saga, Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell'IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l' intera umanità.

Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l'arma cada nelle mani sbagliate.

Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.