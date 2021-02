Mission: Impossible 8, le riprese sono state posticipate

Le riprese di Mission Impossible 8 non inizieranno al termine della produzione del settimo capitolo delle avventure di Ethan Hunt, il personaggio interpretato da Tom Cruise. Il cambio di programma è stato rivelato da Deadline, che ha ricevuto conferma del posticipo della produzione da parte di una fonte vicina alla Paramount.

I rinvii causati dalla pandemia hanno fatto slittare di molti mesi il lavoro sul set e Tom Cruise, in estate, sarà impegnato con la promozione di Top Gun: Maverick, situazione che attualmente rende impossibile prevedere un impegno della star del franchise sul set.

Lo studio, tuttavia, non sembra particolarmente preoccupato: il posticipo della data di uscita ha infatti reso possibile girare Mission: Impossible 8 più tardi del previsto senza che il progetto rischi di non essere pronto per la distribuzione prevista sugli schermi americani dal 4 novembre 2022.

Il regista Christopher McQuarrie, nel frattempo, ha confermato che il cast e la troupe stanno tornando a Londra, dopo alcuni ciak in Medio Oriente, per completare le riprese del settimo capitolo della storia.

Mission: Impossible 7 segnerà il ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt e sarà diretto da Christopher McQuarrie, confermato anche come regista dell'ottavo film della serie cinematografica, nei cinema dal 2022. Il film vedrà di nuovo Simon Pegg impegnato nel ruolo di Benji Dunn, Vanessa Kirby in quello di Alanna Mitsopolis, Rebecca Ferguson che sarà Ilsa Faust e Ving Rhames che interpreterà Luther Stickell. Sul grande schermo vedremo poi Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales.