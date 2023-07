Mission: Impossible 7, Vanessa Kirby e Pom Klementieff hanno fatto 40 ciak... per recuperare una chiave

Vanessa Kirby e Pom Klementieff hanno recitato insieme in Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno e nel corso di un'intervista rilasciata a Collider, hanno elogiato il metodo di lavoro di Christopher McQuarrie e Tom Cruise sul set del franchise, ricordando un aneddoto.

Pom Klementieff ha sottolineato:"Penso che scelgano gli attori e poi costruiscano il personaggio intorno alle capacità dell'attore e attorno a ciò che l'attore stesso gli ispira e alle conversazioni in corso. Inoltre, fanno prove su quale makeup e su quali acconciature si adattano meglio al personaggio. Ci vuole molto tempo per crearlo, ma viene data anche molta libertà all'attore".

Vanessa Kirby ha raccontato un frangente del lavoro sul set, quando hanno dovuto fare 40 ciak soltanto per raccogliere una chiave:"Abbiamo fatto 40 riprese per prendere una chiave, ed è stato così divertente perché in realtà ti rendi conto a 30 riprese che stai pensando da interprete e sì, stai solo prendendo in mano una chiave ma ho pensato 'In quanti modi un essere umano può prendere una chiave?'".

Entrambe hanno confermato che il tempo che è stato concesso alla cura nei minimi dettagli delle riprese, a cui può andare in soccorso successivamente il montaggio, è stato fondamentale:"Siamo così abituati a una o due riprese nei film quando il budget è basso" ha aggiunto Kirby.