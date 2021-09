Mission: Impossible 7, ufficialmente concluse le riprese del nuovo film con Tom Cruise

Le riprese di Mission: Impossible 7 di Christopher McQuarrie con Tom Cruise sono finalmente terminate: il settimo capitolo della popolare serie di film di spionaggio ha dovuto affrontare una lunga serie di problematiche, tra scandali e polemiche, che hanno portato alcuni a credere che l'intera produzione fosse ormai condannata.

L'ultima volta che l'agente Ethan Hunt (Cruise) e il suo gruppo di agenti dell'FMI hanno avuto il compito di salvare il mondo è stato nel 2018 con Mission: Impossible - Fallout. L'uscita di Mission: Impossible 7 è prevista per il prossimo settembre mentre Mission: Impossible 8 dovrebbe arrivare nelle sale nel 2023. Speriamo che queste date non debbano subire ulteriori modifiche.

La pellicola di McQuarrie è stata girata in numerose località in tutto il mondo e ora, grazie alla conferma ufficiale che arrivata tramite l'account Instagram del regista, sappiamo che le riprese sono ufficialmente terminate e che sta per avere inizio la fase di post-produzione. Definendo il cast e la troupe "i migliori al mondo", Christopher ha pubblicato un messaggio sincero accompagnato da una foto in bianco e nero di se stesso e Cruise seduti in cima a quello che sembra essere un vagone del treno capovolto.

La trama di Mission: Impossible 7 rimane in gran parte sconosciuta; la produzione è stata molto riservata a proposito della storia, indipendentemente da tutto ciò che è accaduto sul set in merito a battute d'arresto e controversie. Una cosa è certa: Tom Cruise stupirà ancora una volta i suoi fan con una serie di acrobazie estremamente rischiose.