Mission: Impossible 7, Tom Cruise si cimenta in una nuova, folle acrobazia (VIDEO)

Durante le riprese di Mission: Impossible 7 in Norvegia, Tom Cruise si è cimentato in un'impossibile acrobazia tra le montagne che ancora una volta stupisce tutti.

Tom Cruise non smette mai di stupire e anche stavolta durante le riprese di Mission: Impossible 7, appena iniziate dopo il lockdown, ha dimostrato la sua indole folle nel fare acrobazie impossibili, come dimostra il video diffuso in queste ore che lo vede a bordo di una motocicletta percorrere una lunghissima pista immersa tra i monti.

Come si vede dal video, Tom Cruise scende a tutta velocità a bordo di una motocicletta da un'enorme rampa, quella mostrata da regista Christopher McQuarrie nella sua ultima foto su Instagram, finendo con un enorme salto, atterrando in sicurezza con il suo paracadute.

Sembra che questa sequenza sia stata girata a Stranda, tra le montagne di Helsetkopen. Secondo NRK, Tom Cruise ha ripetuto l'acrobazia almeno quattro volte, salutando anche una piccola folla di fan che si era riunita per vedere la star.

Dopo Mission: Impossible - Rogue Nation, Mission: Impossible 7 sarà il terzo film della serie girato dal regista Christopher McQuarrie che vedrà il ritorno, oltre che del protagonista Tom Cruise, anche di Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby.