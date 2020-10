Mission: Impossible 7, Tom Cruise a Roma guida una vecchia Fiat 500 gialla (FOTO)

Le riprese di Mission: Impossible 7 proseguono a Roma e nelle scorse ore sono apparse sui social le foto che ritraggono Tom Cruise a bordo di una vecchia Fiat 500 gialla.

Qualcuno ha visto sfrecciare tra le strade di Roma #TomCruise su una 500 gialla?! 🤣 pic.twitter.com/aLZ6Dprat7 — MovieDigger (@movie_digger) October 9, 2020

Questa settimana le riprese di Mission: Impossible 7 sono ripartite da Roma e sono diverse le foto scattate a Tom Cruise mentre si muoveva a bordo di una Bmw M5 da 625 cavalli, affiancato dall'attrice Hayley Atwell che molti ricordano come l'interprete di Peggy Carter nel Marvel Cinematic Universe. Nei giorni successivi, l'attore americano è stato immortalato mentre guidava un'automobile di ben altra tipologia ma non necessariamente di minor fascino, ovvero una vecchia Fiat 500 gialla. A questo punto rimane la curiosità di scoprire in quali scene verrà utilizzata questa iconica auto italiana all'interno del settimo capitolo della saga iniziata nel 1996.

Mission: Impossibile 7, in uscita nel 2021, segnerà il ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt e sarà diretto da Christopher McQuarrie, confermato anche come regista dell'ottavo film della serie cinematografica, nei cinema dal 2022. Il film vedrà di nuovo Simon Pegg impegnato nel ruolo di Benji Dunn, Vanessa Kirby in quello di Alanna Mitsopolis, Rebecca Ferguson che sarà Ilsa Faust e Ving Rhames che interpreterà Luther Stickell. Sul grande schermo vedremo poi Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham e Esai Morales.

Ricordiamo che le riprese di Mission: Impossible 7 si erano interrotte a marzo, quando Tom Cruise ed il resto del cast si trovavano a Venezia. Solo questa settimana la produzione è ricominciata, sempre in Italia ma qualche km più a sud. Le riprese di Mission: Impossible 7 a Roma, con Tom Cruise proseguono tra tamponi e polemiche sui disagi (soprattutto al Policlinico Umberto I) ma andranno avanti per circa sette settimane, toccando diverse zone della città eterna, soprattutto il centro storico. Le strabilianti scene di Mission: Impossible 7 avranno infatti come sfondo Largo Corrado Ricci, i Fori Imperiali, il Rione Monti e il Rione Sant'Angelo. I lavori si snoderanno poi in diverse vie di Roma, tra cui via Panisperna, via Cavalletti, via della Tribuna Campitelli, via dei Serpenti, via dei Funari, via Sant'Angelo in Pescheria e piazza Lovatelli.