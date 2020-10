Mission: Impossible 7, Tom Cruise a Roma tra polemiche e tamponi (FOTO)

Tom Cruise è a Roma solo da pochi giorni per le riprese del film Mission: Impossible 7 ma già sono sorte le prime polemiche dal Policlinico Umberto I ed i primi disagi in città.

A partire da questa settimana, Roma farà da sfondo alle riprese di Mission: Impossible 7, interrotte a marzo e ripartire proprio in questi giorni nella capitale italiana. Attraverso il materiale fotografico condiviso sui social, possiamo dare un'occhiata a ciò che accade nei luoghi in cui si muovono Tom Cruise ed il resto della troupe che sta lavorando al settimo capitolo della celebre saga iniziata nel 1996. Se in alcune foto vediamo l'attore americano sorridente a bordo di una bellissima auto a pochi passi dal Colosseo, mentre indossa un elegante completo con gilet grigio e cravatta ben abbinata, in altri scatti vediamo invece testimoniate alcune situazioni che stanno già alimentando numerose polemiche e malumori tra i cittadini.

Ci sono ad esempio gli operatori del Policlinico Umberto I che già da ieri si lamentano perché gli spazi riservati ai loro pazienti sono stati invasi da operatori del film sparsi per tutto l'ospedale anche fra le barelle con i malati ed i pazienti Covid- 19, che sono circa 140 al momento. La presenza di body guard e addetti ai lavori rende anche difficile alle persone riuscire a chiedere informazioni per sapere in quale reparto recarsi per qualunque evenienza. Come riportato da Repubblica, il salone al primo piano è stato trasformato in un set da sfruttare soprattutto quando è brutto tempo. Ricordiamo che nelle scorse ore, Tom Cruise si è messo in fila per effettuare il tampone per il Coronavirus e, come prevedibile, al di fuori dell'istituto ospedaliero non sono mancati i fan speranzosi di ottenere un autografo o un selfie con l'attore. Considerando il periodo storico che stiamo vivendo ed il semplice fatto che si tratti di un ospedale, probabilmente questo non rappresenta lo scenario che ci si aspetterebbe all'interno e nei paraggi di un luogo simile.

Oggi , #7ottobre , policlinico Umberto I ospedale #Covid_19 , in piena pandemia mondiale stanno girando le scene di #MissionImpossible7 con #TomCruise ...decine di camion con centinaia di persone dei cast ...peraltro sopra il pronto soccorso ..E la ASL MUTAAA #protocollo pic.twitter.com/fPwcHqyWGh — AA (@aannessa) October 7, 2020

Segnaliamo inoltre che Tom Cruise ed il resto della troupe alloggiano in un famoso hotel di Piazza della Repubblica e qualcuno sui social ha fatto notare come per tutto il periodo delle riprese uno dei principali parcheggi pubblici della zona sia stato transennato e quindi si sia ridotto notevolmente il numero di posteggi disponibili per i cittadini.

Tom Cruise ha scelto di girare a Roma alcune scene del suo ultimo Mission Impossible (bene!) e con la truppa risiede in un famoso hotel in centro. Tutto il parcheggio con strisce blu davanti il Planetario è requisito e transennato per le macchine per ii servizio. E i cittadini? pic.twitter.com/tVORNsUtAG — Alfredo Ferrante (@alfredoferrante) October 8, 2020

Mission: Impossible 7 sarà diretto da Christopher McQuarrie e vedrà il ritorno nel cast anche di Simon Pegg per il ruolo di Benji Dunn, Rebecca Ferguson come Ilsa Faust e Ving Rhames come Luther Stickell.