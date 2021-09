Mission: Impossible 7, Tom Cruise si lancia col paracadute da un elicottero (VIDEO)

Dopo essersi lanciato da un elicottero, Tom Cruise è atterrato con un paracadute nella campagna inglese per il film Mission: Impossible 7. Il lancio, avvenuto nei giorni scorsi, viene mostrato in un video divenuto virale sui social.

Per vedere Mission: Impossible 7 sul grande schermo bisognerà attendere il prossimo anno ma sin da ora i fan della saga iniziata 25 anni fa possono dare un'occhiata alle acrobazie eseguite da Tom Cruise per la realizzazione del film. Dopo Mission: Impossible - Rogue Nation e Mission: Impossible - Fallout, lo sceneggiatore e regista Christopher McQuarrie torna a lavorare anche al settimo e ottavo capitolo dello storico franchise. Cruise tornerà nei panni dell'agente dell'IMF Ethan Hunt insieme ai membri del cast Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e i nuovi arrivati ​​Hayley Atwell e Pom Klementieff. Henry Czerny riprenderà invece il ruolo dell'ex direttore dell'FMI Eugene Kittridge, interpretato nel primo film.

Originariamente, Mission: Impossible 7 e 8 dovevano essere girati uno dopo l'altro, con il rilascio fissato per l'estate 2021 e per l'estate 2022. Poi la produzione dei film ha dovuto fare i conti con stop forzati e diversi ritardi: ad oggi, le uscite dei film sono fissate per il 30 settembre 2022 e il 7 luglio 2023. La produzione è riuscita a girare in luoghi diversi come Norvegia, Roma e Regno Unito, filmando diverse acrobazie di Tom Cruise che, in questi giorni, è tornato a girare, lanciandosi col paracadute da un elicottero, come mostra un video diventato virale sui social.

The Sun ha riportato che Andras Katica e l'amico Tutyi si stavano godendo una giornata nel Lake District nel Regno Unito quando hanno sentito un elicottero volare sopra di loro. Ad un certo punto, un gruppo di uomini e Cruise sono saltati fuori. Per chi non lo sapesse, Cruise è un pilota certificato con ore di esperienza di volo ed ha anche fatto molti lanci. In Mission: Impossible - Fallout, oltre a pilotare un elicottero durante un inseguimento, è anche saltato da un aereo. Ha poi scalato il Burji Khalifa in Mission: Impossible - Protocollo fantasma e si è aggrappato alla fiancata di un aereo quando è decollato per Mission: Impossible - Rogue Nation.