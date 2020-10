Mission: Impossible 7, Tom Cruise e Hayley Atwell sfrecciano per Roma a bordo di una BMZ (FOTO)

Nuovi foto e video dal set romano di Mission: Impossible 7 mostrano le star Tom Cruise e Hayley Atwell impegnate in nuove acrobazie automobilistiche.

Tom Cruise e Hayley Atwell sono stati avvistati ancora per le strade di Roma a bordo, stavolta, di una velocissima BMW senza porte mentre erano intenti a girare nuove spettacolari sequenze di Mission: Impossible 7.

Mission Impossible 7: i primi ciak a Roma a bordo di una BMW: Sette settimane di riprese nella Città Eterna, dove Tom Cruise sta girando un ulteriore film della saga M.I. https://t.co/ATXFp2e3S1 pic.twitter.com/wzv1zDtRCU — gpone.com (@gponedotcom) October 9, 2020

Tom Cruise, 58 anni, e l'inglese Hayley Atwell, 38 anni, hannos fidato la pioggia per girare alcuni stunts di Mission: Impossible 7 nella Città Eterna.

Tom Cruise, elegante con un completo grigio e stivaletti neri, era al fianco della Atwell, in abiti classici con camicia celeste e pantaloni blu scuro. Questo è l'ennesimo stunt interpretato di persona da Cruise che negli ultimi mesi è saltato con una motocicletta su una montagna, si è paracadutato e ha corso sul tetto di un treno in movimento in Norvegia.

Daily Mail ha diffuso numerose foto scattate sul set romano sabato che mostrano i due attori in azione e in pausa tra un ciak e l'altro. Con loro anche la co-star Pom Klementieff.

Mission: Impossibile 7, in uscita il 19 novembre 2021, segnerà il ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt e sarà diretto da Christopher McQuarrie, confermato anche come regista dell'ottavo film della serie cinematografica, nei cinema dal 2022. Il film vedrà di nuovo Simon Pegg impegnato nel ruolo di Benji Dunn, Vanessa Kirby in quello di Alanna Mitsopolis, Rebecca Ferguson che sarà Ilsa Faust e Ving Rhames che interpreterà Luther Stickell. Sul grande schermo vedremo poi Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales.

