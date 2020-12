Mission: Impossible 7, Tom Cruise e Hayley Atwell sono inseparabili, è nato un nuovo amore?

La vita amorosa di Tom Cruise ha attirato l'attenzione del tabloid per quasi quarant'anni e ora si torna a parlare della sua vita privata, in particolare del suo rapporto con Hayley Atwell, sua co-protagonista in Mission: Impossible 7, con la quale l'attore sarebbe stato stato visto in atteggiamenti intimi tanto da far sospettare la nascita di un nuovo amore sul set.

Mission: Impossible 7, Tom Cruise e Hayley Atwell si tengono per mano sul set

Secondo il Daily Mail, Tom Cruise, 58 anni, e la collega Hayley Atwell, 38, sarebbero diventati inseparabili dopo aver lavorato fianco a fianco sul set. Una fonte avrebbe riferito al tabloid The Sun che, dopo la rottura tra la Atwell e l'ex fidanzato medico a inizio 2020, tra l'attrice e Tom Cruise sarebbe nata una grande sintonia fin dal primo giorno sul set:

"Tom e Hayley sono andati d'accordo fin dal primo giorno. Si sono incontrati fuori dal set e lei è stata nel suo appartamento a Londra. Se la cavano alla grande e sembrano entrambi molto felici. Il lockdown, e tutte le difficoltà che ne derivavano, li hanno avvicinati ancora di più".

Sembra proprio che i due attori stiano intraprendendo una relazione intima, anche se la conferma non è arrivata da nessuno dei due. Il Daily Mail ha contattato i rappresentanti di Tom Cruise e Hayley Atwell per un commento, ma al momento ancora non c'è stata risposta.

Mission: Impossible 7, Tom Cruise urla alla crew che non rispetta le regole anti-COVID "Vi faccio licenziare"

Attualmente le due star sono state impegnate sul set di Mission: Impossible 7, in lavorazione on location a Roma, Venezia, in Gran Bretagna e Norvegia nelle ultime settimane, dove Cruise e la Atwell vengono regolarmente avvistati insieme sul set.

Mission: Impossible 7, in uscita il 19 novembre 2021, segnerà il ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, con la regia di Christopher McQuarrie.