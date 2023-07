Mission: Impossible 7, il regista:'La scena del treno non è stata ispirata da Uncharted 2'

Il regista di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Christopher McQuarrie, è intervenuto su Threads in merito ad una presunta somiglianza tra una sequenza del film e il videogioco Uncharted 2: Il covo dei ladri, con Tom Cruise, nel ruolo di Ethan Hunt, in difficoltà su un treno penzolante. Anche il co-regista Bruce Straley aveva suggerito la possibile ispirazione proveniente da una sequenza di Uncharted. Ma Christopher McQuarrie ha smentito tutto.

Il regista ha dichiarato di non essere molto ferrato sull'universo videoludico e di non aver potuto utilizzare Uncharted come ispirazione per il film. In passato alcuni spettatori avevano segnalato che McQuarrie aveva citato Uncharted in una scena action di Rogue Nation ma il regista smentì anche in quel caso, asserendo di aver utilizzato la parola 'uncharted' in senso letterale, senza riferirsi al gioco.

Smentite che hanno deluso i fan di Uncharted e di Mission: Impossible, che speravano di poter trovare conferma nelle somiglianze tra i due franchise.

Dead Reckoning Parte Uno riporta sul grande schermo l'agente Ethan Hunt (Tom Cruise), affiancato dalla sua nutrita squadra, che tenta di sventare un'ulteriore minaccia per il mondo, in un viaggio che porterà lo spettatore da Dubai a Roma fino a Venezia.

Nel cast anche Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby e Hayley Atwell.