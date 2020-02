Mission: Impossible 7, da giovedì le riprese a Venezia del film con Tom Cruise

Mission: Impossible 7 arriva a Venezia dove le riprese dell'atteso sequel con star Tom Cruise sembra siano in programma già dalla giornata di giovedì.

Le riprese del film, che per adesso ha come titolo di lavorazione Libra, dovrebbero comprendere anche una spettacolare sequenza d'azione che si svolgerà nella suggestiva cornice del Canal Grande.

I primi ciak di Mission: Impossible 7 ma a quanto pare di prove, dovrebbero svolgersi giovedì e venerdì, dalla mattina fino a sera, nell'area di rio Priuli-Santa Sofia, dove sembra - basandosi sulle ordinanze del Comune - si dovrebbero girare le scene di Mission: Impossible 7 da inserire nel film dalle 18 alle 24 del 29 febbraio. Tra le location scelte ci saranno poi anche Campo Santa Maria del Giglio, Calle del Traghetto e Campo e Fondamenta de la Salute. Il regista Christopher McQuarrie e la produzione hanno inoltre scelto per i ciak con Tom Cruise e gli altri protagonisti Campo Santo Stefano, Campo Pisani, Ramo e Sotoportego Pisani, Calle Ca' Genova e Campo San Vio.

Come prevedibile è inoltre prevista la chiusura di alcuni rii e l'occupazione di spazi acquei per girare una spettacolare scena di inseguimento in Canal Grande che verrà realizzata con il controllo del Servizio Sicurezza della Navigazione della Polizia Locale.

Il cast e la troupe di Mission: Impossible 7 si sposteranno poi a marzo a Roma, dove erano già state realizzate alcune sequenze del terzo capitolo dell'adrenalinico franchise action. Il nuovo lungometraggio, secondo McQuarrie, conterrà alcuni incredibili momenti che faranno sembrare le già famose scene d'azione interpretate da Tom Cruise quasi "una passeggiata". L'attore si sta preparando fisicamente e il regista ha ammesso di essere piuttosto terrorizzato all'idea di quello che dovrà immortalare sul set perché il livello di pericolosità è molto elevato.

Il film arriverà poi nei cinema il 23 luglio 2021, mentre l'ottavo capitolo debutterà il 25 agosto 2022.

In occasione dei due nuovi sequel di Mission: Impossible faranno parte del cast Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Pom Klementieff e Shea Whigham. Nicholas Hoult, inoltre, dovrebbe essere il nuovo villain.