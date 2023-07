Mission: Impossible 7, le recensioni dei critici USA promuovono il film 'all'altezza dei capitoli precedenti'

Il 12 luglio 2023 arriverà nei cinema italiani Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1 e le prime recensioni sembrano promuovere il settimo capitolo della storia di Ethan Hunt.

Tom Cruise, in particolare, sembra in grado di sostenere la saga con la propria interpretazione e l'impegno nelle scene d'azione.

Le recensioni dei critici americani

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

Il critico di The Hollywood Reporter, David Rooney, ha dichiarato che Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno ha dei passaggi a vuoto dal punto di vista della narrazione, problema che viene però superato grazie a un "cast molto forte, produzione di livello e un costante fattore 'wow' legato all'azione che distrae dai punti deboli".

Alex Godfrey del magazine Empire ha aggiunto: "Questo film è una bestia elettrizzante senza fine, continuamente propulsivo, tirato fin dall'inizio: anche le scene più tranquille e in cui ci sono delle conservazioni ti tengono incollato alla sedie. Missione, ancora una volta, compiuta".

David Ehrlich ha scritto su IndieWire: "Potrebbe non essere il miglior film della saga di Mission: Impossible, ma questa soap opera Dolby in grado di intrattenere in modo stravagante riesce a fare quello che il franchise realizza nei migliori dei modi".

Su Screen Daily, Tim Grierson ha aggiunto che il film consolida la fama della saga all'interno dei franchise action.

Il critico di The Daily Beast ha aggiunto che il settimo film non è dinamico quanto il precedente, ma riesce a offrire un racconto soddisfacente e a gettare le basi per l'ottavo capitolo. Peter Debruge di Variety ha aggiunto che Dead Reckoning Parte 1 non "può mettere in ombra quanto mostrato in precedenza", ma Christopher McQuarrie riesce a offrire un concetto "formidabile" e anche a mantenere il legame con la mitologia.

Su Deadline il critico Todd McCarthy loda il livello raggiunto dal film, sostenendo che sia quanto di meglio possa offrire il cinema action di Hollywood, ipotizzando che i fan andranno a vederlo in sala più di una volta.

Jake Cole di Slant, invece, non ha apprezzato molto la scelta di dividere la storia in due parti perché interrompe il ritmo del racconto.

L'interpretazione di Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt, tuttavia, sembra aver messo d'accordo quasi tutti, convincendo con la sua capacità di interpretare nel migliore dei modi le spettacolari sequenze ad alto tasso adrenalinico.

I dettagli del film

Nel lungometraggio Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell'IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l' intera umanità.

Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l'arma cada nelle mani sbagliate.

Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.