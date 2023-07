Mission: Impossible 7: ecco quanto si è fatto pagare Tom Cruise e perché

Ecco quanto si è fatto pagare Tom Cruise per recitare in Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1, l'attesissima nuova pellicola del celebre franchise.

Tom Cruise è notoriamente uno degli attori più pagati di Hollywood, conosciuto per le sue abilità recitative ma anche per i suoi cachet esorbitanti, e con Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1 la star porterà avanti questa tradizione, anche se questa potrebbe non essere la cifra più alta della sua carriera.

La serie di Mission: Impossible ha incassato oltre 3,8 miliardi di dollari nel corso degli anni, e questo numero aumenterà ancora di più con l'uscita di Mission: Impossible 7. Il franchise d'azione è diventato un grande successo soprattutto grazie all'impegno di Cruise nell'interpretare Ethan Hunt, tra sequenze incredibili e stunt mozzafiato.

Oltre alla paga, Cruise si assicura molto spesso anche una percentuale sugli incassi, motivo per cui il suo guadagno totale per ogni film è molto più alto rispetto al suo stipendio di base. Secondo quanto riferito da Screenrant, la star è stata pagata tra i 12 e i 14 milioni di dollari per Mission: Impossible 7. Un dirigente dello studio ha commentato: "Non scommetterei mai contro Tom Cruise. La maggior parte degli attori non vale quello che si paga loro, ma Cruise e forse Dwayne Johnson giustificano i loro stipendi".

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise e Hayley Atwell in un primo piano

Tuttavia, anche se 12-14 milioni di dollari sono senza dubbio una cifra enorme, è quasi niente rispetto a quanto Cruise è abituato a guadagnare: la sua paga di solito si aggira intorno ai 70 e i 100 milioni di dollari per ciascun film, in gran parte grazie ai crediti come produttore. Si dice che l'attore abbia guadagnato 100 milioni di dollari per aver recitato ne La guerra dei mondi e altri 68 milioni per Vanilla Sky. Inoltre, lo stipendio base di Tom per Top Gun: Maverick era di 13 milioni di dollari, ma Cruise ha negoziato un enorme bonus, ottenendo il 10 percento del profitto lordo del film, ottenendo così un guadagno di oltre 100 milioni di dollari.