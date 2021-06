Mission: Impossible 7, le riprese sono di nuovo in pausa: Tom Cruise positivo al Covid-19?

Le riprese di Mission: Impossible 7 sono di nuovo in pausa e Tom Cruise potrebbe essere risultato positivo al Covid-19 secondo una fonte anonima.

Secondo quanto riferito da una fonte anonima le riprese di Mission: Impossible 7 sono nuovamente state interrotte: un membro del cast o della troupe è risultato positivo al Covid-19 e alcuni ipotizzano che potrebbe essere Tom Cruise, protagonista e principale produttore della pellicola.

Nonostante non ci sia "nessuna prova" a sostegno di questa tesi, alcuni hanno affermato che molti credmolti sul set credono che la persona positiva potrebbe proprio essere Tom, a causa della sua assenza dal set. La fonte ha riferito al The Sun: "Le riprese di Mission Impossible 7 sono di nuovo sospese a causa del coronavirus. E questa volta coloro che lavorano alla produzione pensano che Tom potrebbe essere la possibile causa del rinvio."

"A tutti sul set è stato detto che le riprese sarebbero state interrotte di nuovo a causa di un test positivo. E da allora nessuno ha più visto Tom. Per questo motivo molti stanno ipotizzando che potrebbe essere entrato in contatto con la persona che è risultata positiva o che il contagiato possa essere proprio lui." Ha concluso la fonte.

Non è noto se Tom abbia ricevuto o meno il vaccino contro il Covid, sebbene, nonostante riducano il rischio di contrarre il virus, nessuno dei vaccini approvati in Gran Bretagna è efficace al 100%. Questo significa che alcune persone vaccinate si infetteranno comunque e saranno inconsapevoli di essere infette e contagiose a meno che non vengano testate.