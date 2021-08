Mission: Impossible 7, Paramount fa causa all'assicurazione che non ha coperto le perdite legate al COVID

Le perdite subite dalla produzione di Mission: Impossible a causa della pandemia non sarebbero state rimborsate in modo adeguato e Paramount ha fatto causa alla compagnia assicurativa.

Paramount ha deciso di fare causa alla compagnia assicurativa che era stata scelta per occuparsi di Mission: Impossible 7 dopo che non sono stati coperti i costi sostenuti dopo la pausa della produzione dopo alcuni casi di positività al Covid-19.

Gli avvocati dello studio hanno sostenuto che sono stati violati i termini del contratto non rimborsando le perdite subite.

La produzione di Mission: Impossible 7 era stata interrotta nel febbraio 2020 e successivamente a marzo e due volte nel mese di ottobre a causa di alcuni casi di positività e all'impossibilità di girare in Italia per le disposizioni del governo.

Nonostante la sfuriata di Tom Cruise che aveva chiesto di rispettare tutte le regole per evitare contagi sul set, il nuovo capitolo del franchise action ha comunque dovuto fare i conti anche nel 2021 con test positivi tra i membri del cast e della troupe e un periodo di quarantena da rispettare di circa dieci giorni imposto dal governo britannico, arrivando così a quota sette pause nella produzione della nuova avventura di Ethan Hunt.

Gli avvocati sostengono che le perdite e i danni subiti a causa delle scelte delle autorità delle varie location, dell'assenza per malattia dei membri del cast e della necessità di seguire i protocolli dovrebbero essere coperte dall'assicurazione stabilita con la Federal Insurance Company che ha invece raggruppato alcune situazioni in un'unica categoria per cui è previsto un rimborso e rifiutandosi di coprire altre spese, versando circa 5 milioni di dollari, cifra che rappresenta solo una minima percentuale di quanto lo studio pensava di poter riavere grazie all'assicurazione da circa 100 milioni stretta prima dell'inizio del lavoro.

Ora bisognerà attendere per scoprire se il giudice darà ragione alla Paramount e la produzione riuscirà ad ammortizzare alcuni dei costi.