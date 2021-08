Mission: Impossible 7, una nuova foto di Tom Cruise e Hayley Atwell anticipa una scena del film

Christopher McQuarrie, regista di Mission: Impossible 7, ha condiviso una foto che ritrae Tom Cruise e Hayley Atwell in una scena del film di prossima uscita. McQuarrie ha quindi utilizzato il post per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell'attesissimo sequel.

Quando mancano ancora mesi al rilascio di Mission: Impossible 7, Christopher McQuarrie ha scelto di celebrare la fine delle riprese e Birmingham, condividendo una foto in bianco e nero di Tom Cruise e Hayley Atwell. Lo scatto anticipa così una scena del film che vedrà coinvolti i personaggi di Ethan Hunt (Cruise) e quello più misterioso di Grace (Atwell). L'agente dell'FMI appare visibilmente teso, mentre probabilmente si prepara ad affrontare nuove missioni e nuove acrobazie sempre più spericolate. Grace lo guarda preoccupata, ma non sappiamo ancora nulla della sua storia, se non che ricoprirà un ruolo decisivo sia in Mission: Impossible 7 che in 8, essendo stata definita "una forza distruttiva della natura" da McQuarrie.

McQuarrie non è estraneo all'apprezzamento della sua troupe: il suo Instagram è infatti pieno di foto che mettono in luce il team che ha dato vita a questo enorme progetto. Il regista ha quindi approfittato di questa nuova foto per ringraziare lo staff di Birmingham per il loro lavoro. Mission: Impossible 7 è stato girato sia nella famosa stazione ferroviaria di New Street che nel suo centro commerciale Grand Central. McQuarrie ha anche ringraziato gli artisti e gli attori che hanno lavorato al film, così come i cittadini di Birmingham. "Senza il vostro supporto", si legge alla fine del suo post, "sarebbe stato impossibile".

L'uscita di Mission: Impossible 7 è attualmente prevista per il 27 maggio 2022. Insieme a Cruise e Atwell, il cast comprende Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Esai Morales, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Cary Elwes, Shea Whigham e Henry Czerny.