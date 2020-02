Mission: Impossible 7, Hayley Atwell, svelato il suo ruolo nel film?

Il personaggio di Hayley Atwell in Mission Impossible 7 non è ancora stato confermato, ma una fonte potrebbe aver svelato il suo ruolo nel film.

Il cast di Mission Impossible 7 non è ancora al completo, ma adesso sarebbe stato rivelato il ruolo riservato all'attrice Hayley Atwell, che avrà un posto di riguardo nel film diretto da Christopher McQuarrie. Le specifiche della sua partecipazione sono ancora fonte di curiosità, ma ora l'insider Daniel Richtman potrebbe aver risolto il mistero, partendo dai posti ancora vacanti e in cerca di interpreti.

Sul suo profilo di Patreon, Daniel Richtman ha infatti rivelato che la produzione di Mission Impossible 7 è in cerca di un volto per il personaggio di Rollin Hand, che viene descritto come almeno una ventina d'anni più vecchio di Tom Cruise. Il casting cerca un "tipo internazionale" per dar corpo a un ex agente IMF, una leggenda del settore, che deve essere in grado di gestire situazione estremamente fisiche.

Per il momento non è noto chi andrà a interpretare Hand, ma si presume che il suo sarà un nome di prestigio da affiancare a quello di Cruise. Si è anche venuti a sapere che il personaggio di Hand avrà bisogno di due comprimari, due pupilli che addestrerà e formerà personalmente come agenti. Da un lato abbiamo Paris, descritto come "criminale dalle abilità uniche", che potrà essere di qualsiasi etnia e intorno ai 25 anni di età. Come quello del maestro, l'attore che vestirà i panni di Paris non è ancora stato svelato.

Il secondo dei protetti di Hand in Mission Impossible 7 potrebbe essere proprio portato in scena da Hayley Atwell, già a suo agio con i ruoli d'azione grazie all'espertienza con Agent Carter. Per lei potrebbe essere pronto il personaggio di Lambert, presumibilmente della stessa età di Paris e scritta con altrettanta enfasi sulla preparazione fisica. Nell'attesa di una conferma, sappiamo che nel cast sono già presenti Henry Czerny, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Shea Whigham e Pom Klementieff.