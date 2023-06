Mission: Impossible 2, stasera su Canale 20 Mediaset: trama e cast del film con Tom Cruise

Il film Mission: Impossible 2 sarà trasmesso stasera, 6 giugno, su Canale 20 Mediaset in prima serata, con inizio alle 21:05. La pellicola, prodotta dagli Stati Uniti, è diretta da John Woo. La sceneggiatura è stata scritta da Robert Towne, la colonna è di Hans Zimmer. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Tom Cruise appeso a una parete di roccia in Mission: Impossible II

Mission: Impossible 2: Trama

Una nuova avventura dell'agente Ethan Hunt che deve recuperare un'arma biologica letale rubata da un ex agente dell'IMF. Hunt si allea con una donna coinvolta sentimentalmente con l'ex agente per infiltrarsi nell'organizzazione e fermare la minaccia. La trama culmina in uno scontro epico tra Hunt e il suo nemico, con l'obiettivo di salvare il mondo dalla catastrofe imminente.

Mission: Impossible 2: Curiosità

Mission: Impossible II è stato distribuito in Italia il 7 luglio 2000. Le riprese del film si sono svolte dal 18 Aprile 1999 al 15 Dicembre 1999 in Australia e negli Stati Uniti.

Per il film Mission: Impossible, II Tom Cruise non ha voluto controfigure, nemmeno nelle scene più pericolose, come quella iniziale su una parete rocciosa dello Utah. Se per Mission: Impossible era stato pagato 70 milioni di dollari, per questo sequel ne ha presi 20, riservandosi una percentuale sugli incassi.

A Ian McKellen era stato offerto il ruolo di Swanbeck in Mission: Impossible 2, ma non potè accettare il ruolo perchè era impegnato in un lavoro teatrale a Londra. Il ruolo poi andò a Anthony Hopkins.

Mission: Impossible 2: Trailer e critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Critica: Mission: Impossible 2 è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 59 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.1 su 10

Mission: Impossible 2: Interpreti e personaggi