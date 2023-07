Mission: Impossibile - Dead Reckoning Parte Uno, Hayley Atwell ha girato tre mesi senza una parola di dialogo

Hayley Atwell ha rivelato di aver recitato per tre mesi sul set di Mission: Impossibile - Dead Reckoning Parte Uno senza aver mai pronunciato una singola parola.

Hayley Atwell, la protagonista femminile di Mission: Impossibile - Dead Reckoning Parte Uno, ha recentemente svelato un particolare interessante a proposito delle riprese del tanto atteso film. Durante un'intervista pubblicata da Total Film, l'attrice ha rivelato di aver trascorso oltre tre mesi sul set prima di pronunciare una sola battuta di dialogo.

Diretto da Christopher McQuarrie, il settimo capitolo di questa avvincente saga vede il ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt, impegnato in una missione per recuperare una nuova e pericolosa arma prima che cada nelle mani sbagliate. La pellicola vanta il cast più ampio nella storia del franchise, tra nuovi alleati e avversari, tra cui l'enigmatica Grace interpretata dalla Atwell.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise e Hayley Atwell ammanettati insieme

A proposito della sua esperienza sul set l'attrice ha spiegato: "Vengo dal teatro e sono abituata a parlare molto. Il linguaggio è stato il primo strumento che ho imparato a utilizzare grazie alla scuola di recitazione, studiando i classici e le opere teatrali... Quindi, entrare in una saga come questa e trascorrere 100 giorni puramente focalizzati sul movimento del corpo e sui gesti mi faceva pensare: 'Mi sto esprimendo abbastanza?' Non ero abituata a questo tipo di recitazione".

"Tuttavia, era evidente riguardando il girato, che le scene sembravano molto avvincenti. La presenza fisica era frutto della chimica che avevo trovato con Tom e della preparazione che facevo con questa incredibile squadra di acrobati di fama mondiale. Quindi, si percepisce l'energia del mio personaggio e si avvertono le sue emozioni senza che lei debba dire nulla", ha spiegato Hayley Atwell.