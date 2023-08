Mission: impossibile 7, una scena chiave del film è stata girata nel garage di Tom Cruise

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno, l'ultimo capitolo dell'iconica saga d'azione, offre molto più che semplici sequenze di adrenalina e spettacolari acrobazie. Il regista Christopher McQuarrie ha recentemente svelato un interessante dettaglio del dietro le quinte della pellicola durante un'intervista di Empire: McQuarrie ha rivelato che una scena cruciale del film è stata girata parzialmente niente meno che nel garage di Tom Cruise.

La scena in questione riguarda un briefing di una missione in cui vengono svelate informazioni cruciali su Marie, una misteriosa donna appartenete al passato di Ethan Hunt. McQuarrie ha confessato che inizialmente lui e Cruise hanno faticato a trovare il modo giusto per presentare questa significativa sottotrama. Tuttavia, improvvisamente, McQuarrie ha capito come aggiungere maggiore chiarezza alla scena e ha dovuto girare nuovamente alcune parti di essa proprio nella casa di Cruise.

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

"L'intera scena del briefing è stata realizzata nel corso di una settimana ed è stata girata in un giorno. Ad eccezione degli inserti, che abbiamo girato nel garage di Tom in Florida perché mancava un elemento", ha spiegato il regista. "Prima, ci siamo precipitati a girare gli inserti e tutto ciò che si gira in fretta sembra una vera schifezza."

"È stata la giornata più lunga sul set. Giorni dopo ho chiamato Tom e gli ho detto: 'Abbiamo fatto una cazzata. Manca una scena molto importante.' Ho detto, 'Abbiamo bisogno di una foto segnaletica.' Non basta dirlo in modo astratto. Abbiamo bisogno di questa foto. Così abbiamo portato una scrivania, una borsa e alcune foto e una pistola nel garage di Tom in Florida e abbiamo rifatto tutto", ha concluso McQuarrie.