Miss Marx: il trailer del film di Susanna Nicchiarelli in concorso a Venezia 2020

Miss Marx è il nuovo film diretto da Susanna Nicchiarelli e il trailer regala le prime scene in anteprima tratte dall'opera che verrà presentata in concorso a Venezia 2020.

Nel video si introduce il personaggio di Eleanor, la figlia di Karl Marx, che cerca la propria strada allontanandosi dall'ombra del padre e impegnata in varie lotte sociali, tra cui quella per i diritti delle donne.

Miss Marx arriverà nelle sale cinematografiche dal 17 settembre e ha come protagonisti Romola Garai e Patrick Kennedy.

La sinossi ufficiale anticipa:

Brillante, colta, libera e appassionata, Eleanor è la figlia più piccola di Karl Marx: tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, partecipa alle lotte operaie, combatte per i diritti delle donne e l'abolizione del lavoro minorile. Quando, nel 1883, incontra Edward Aveling, la sua vita cambia per sempre, travolta da un amore appassionato ma dal destino tragico.

La regista Susanna Nicchiarelli ha spiegato: "Con la sua apparente incongruenza tra dimensione pubblica e privata, la storia di Eleanor Marx apre un abisso sulla complessità dell'animo umano, sulla fragilità delle illusioni e sulla tossicità di certe relazioni sentimentali. Raccontare la vita di Eleanor vuol dire parlare di temi talmente moderni da essere ancora oggi, oltre un secolo dopo, rivoluzionari. In un momento in cui la questione dell'emancipazione è più che mai centrale, la vicenda di Eleanor ne delinea tutte le difficoltà e le contraddizioni: contraddizioni, credo, più che mai attuali per cercare di "afferrare" alcuni tratti dell'epoca che stiamo vivendo".