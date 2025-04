Misery, Kathy Bates rimprovera Rob Reiner: "Perché non mi hai fatto tagliare il piede di James Caan?"

La protagonista di Misery Annie Wilkes non ci va leggera quando si tratta di torturare il suo ospite, lo scrittore Paul Sheldon. Il romanzo di culto di Stephen King preme sul pedale del sangue e dell'orrore descrivendo scene piuttosto raccapriccianti. Ma nella versione cinematografica il regista Rob Reiner ha apportato una modifica fondamentale rispetto al romanzo, eliminando una delle scene più raccapriccianti.

Nel libro, Annie Wilkes (Kathy Bates) amputa i piedi allo scrittore di romanzi rosa Paul Sheldon nel tentativo di intrappolarlo definitivamente in casa sua. Ex infermiera, gestisce l'operazione con meticolosità medica e cauterizza le ferite con una fiamma ossidrica.

Tuttavia, Reiner riteneva che Sheldon dovesse essere semplicemente gravemente ferito, non mutilato in modo permanente. Lo sceneggiatore William Goldman non era d'accordo e i due si sono confrontati sulla questione, che ha visto prevalere la versione del regista. Annie "blocca" Paul, usando una mazza per fracassargli le ossa delle caviglie.

Rob Reiner è tornato a parlare delle scelte narrative di Misery non deve morire nel corso di un'ospitata al 2025 TCM Classic Film Festival spiegando: "Non ho eliminato la scena in cui Annie taglia i piedi dello scrittore perché volevo renderla meno raccapricciante. Lui attraversa tutta questa esperienza, viene torturato e imprigionato da questa fan ossessionata. Ha scritto quest'altro libro, che lei brucia. Pensavo che volesse andare oltre Misery e volevo che ne uscisse intatto. È ancora zoppicante e tutto il resto, ma ora è una persona completa, quindi non volevo che alla fine non avesse i piedi."_

Il sorriso di Annie Wilkes

Il disappunto di Kathy Bates

Misery non deve morire (1990) ha permesso a Kathy Bates di conquistare l'Oscar come miglior attrice protagonista, ma l'attrice è ancora delusa dal mancato taglio dei piedi di James Caan e dal taglio di un'altra scena truculenta in cui Annie investe un agente della polizia con un tosaerba.

"La scelta di tagliare la scena mi ha distrutto, non ero per niente d'accordo" ha esclamato, rimproverando Rob Reiner. "Tutti dicevano che non si dovrebbe perdere qualcosa dopo aver imparato qualcosa", ha riflettuto. "Io non la pensavo affatto così. Perché pensavo fosse così bello."

"Era come essere l'infermiera: bisturi, cauterizzazione, tutto", ha aggiunto. "La scena aveva una bellissima progressione poetica."

Kathy Bates minaccia un allettato James Caan dando alle fiamme il suo nuovo manoscritto

L'attrice ha poi ammesso che quando ha visto Misery non deve morire per la prima volta non aveva idea di cosa avessero combinato lei, Reiner e Caan. "Ho pensato che fosse la fine della mia carriera", ha confessato. "Ero inorridita. Quando sono stata candidata all'Oscar, Rob mi ha detto che potevo far campagna se avessi voluto, ma avevo poche possibilità di vincere perché l'Academy non rispettava i film horror. Ricordo la sua reazione quando ho vinto l'Oscar. Ti sei alzato e hai detto, 'Yeeeaaaaaah!'"