Misericordie e Maurizio Mannoni inaugurano il Noir in Festival 2024, oggi la pre-apertura

La vera inaugurazione del Noir in Festival 2024 è prevista per domani, ma oggi pomeriggio alle ore 17.30 presso la Galleria di Milano alla Libreria Rizzoli, il festival presenta un evento di preapertura che vedrà il coinvolgimento del giornalista e scrittore Maurizio Mannoni, protagonista di un incontro col critico John Vignola per presentare il suo romanzo Quella notte a Saxa Rubra (La nave di Teseo).

In programma dal 2 al 7 dicembre, il Noir in Festival è diretto da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri. In equilibrio tra cinema, letteratura, fumetto e new media, tra i titoli in concorso a tema noir, thriller e horror che verranno presentati al pubblico quest'anno si comincia lunedì 2 dicembre con il nuovo lavoro del francese Alain Guiraudie, Miséricorde, che sarà introdotto dal protagonista Félix Kysyl. Evento d'apertura serale, l'anteprima del sesto episodio di Gangs of Milano - le nuove storie del Blocco, la nuova serie Sky Original in arrivo nel 2025 su Sky e in streaming su NOW. Protagonista assoluto il rapper Salmo. Tra gli ospiti della serata, oltre al regista, ai protagonisti Salmo e Elisa Wong, altri due interpreti di Gans of Milano ovvero Alessandro Piavani e Andrea Dodero, e ancora i giurati Chiara Caselli, James Jones, Fulvio Risuleo, Letizia Toni, il regista svedese Gustav Möller, autore di Sons, in programma martedì 3, e il vincitore del Premio Giorgio Scerbanenco.

I candidati al Premio Scerbanenco e la sorpresa in programma

Una scena di Rumors

Nel pomeriggio la Casa Manzoni ospiterà i cinque finalisti del premio letterario del festival tra cui la giuria sceglierà il vincitore dell'anno. Si sfidano Cinzia Bomoll (Il sangue non mente, Ponte alle Grazie), Carlo Calabrò (Meccanica di un addio, Marsilio), Jacopo De Michelis (La montagna nel lago, Giunti), Paolo Roversi (Una morte onorevole, Mondadori), Orso Tosco (L'ultimo pinguino delle Langhe, Rizzoli). Con loro l'illustratore Paolo Bacilieri che torna a disegnare le atmosfere della Milano di Scerbanenco con la graphic novel Traditori di tutti (su Linus) e il vincitore del Premio dei Lettori - Premio Città di Lignano Sabbiadoro: Elias Mandreu per il romanzo: Mantene s'odiu (Piemme).

In extremis un titolo di peso si aggiunge al programma. Venerdì 6 dicembre, in contemporanea con l'uscita in Gran Bretagna, il festival è lieto di annunciare l'anteprima fuori concorso di Rumours, feroce black comedy a sfondo politico di Guy Maddin, Evan e Galen Johnson interpretata da Cate Blanchett, Charles Dance, Alicia Vikander, Rolando Ravello nei panni dei Sette Grandi del G7 coinvolti in una impensabile lotta per la sopravvivenza.