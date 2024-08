Mirko Brunetti e Maika Randazzo si seguono sui social? La verità dietro i rumors

Sono trascorse poche settimane dalla rottura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ma i due ex partecipanti del Grande Fratello continuano a essere al centro dell'attenzione. L'imprenditore reatino, negli ultimi giorni, ha deciso di prendersi una pausa dai social media. Mentre i fan della coppia si interrogano sulla possibilità di una riconciliazione, un gesto social di Brunetti non è passato inosservato.

Social sotto controllo: nuovi seguiti e gossip intorno a Mirko Brunetti

La relazione tra i due giovani, che il pubblico ha conosciuto durante la loro partecipazione a Temptation Island 2023, è stata sotto i riflettori per oltre un anno. Dopo essersi separati durante il programma condotto da Filippo Bisciglia, Mirko e Perla si sono ritrovati nella Casa del Grande Fratello, dove hanno cercato di riallacciare i fili del loro rapporto interrotto a Is Morus Relais.

Ora che la loro storia d'amore è ufficialmente giunta al termine, come annunciato attraverso due comunicati condivisi sui rispettivi profili social, i fan della coppia sperano ancora in un riavvicinamento. Una delle fan, noti come i 'perletti', si è addirittura rivolta a una cartomante, fingendosi la madre di Mirko, per scoprire il destino della coppia.

Maika a Temptation Island

Nel frattempo, l'attività social dei due protagonisti continua a essere monitorata con grande attenzione. In particolare, come ha osservato l'esperta di gossip Deianira Marzano, Maika Randazzo, tentatrice di Lino nell'ultima edizione di Temptation Island, ha iniziato a seguire Mirko su Instagram. Tuttavia, al momento, lui non ha ricambiato il "follow", facendo cadere l'ipotesi di un flirt in corso. Marzano, con tono ironico, ha commentato l'accaduto, scrivendo: "Lei, dopo aver finito i fidanzati di quest'anno, passa a quelli dell'anno precedente?".