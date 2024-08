Perla Vatiero e Mirko Brunetti annunciano ufficialmente la rottura: questa volta è finita per davvero

Perla Vatiero e Mirko Brunetti su sono lasciati, le indiscrezioni che circolavano nelle ultime ore, alimentate dall'assenza di contenuti comuni sui social, sono state confermate. Gli ex gieffini hanno comunicato la conclusione della loro storia d'amore con due messaggi distinti nelle loro storie di Instagram. La fine della loro relazione è stata accolta con grande amarezza dai numerosi fan della coppia.

I comunicati di Perla e Mirko

Solo poche ore fa avevamo commentato le ultime indiscrezioni sulla crisi tra i due ragazzi che, lasciatisi durante Temptation Island 2023, si erano ritrovati dentro la Casa del Grande Fratello, riprendendo il filo della loro storia grazie alla sapiente regia di Alfonso Signorini. Tornati alla vita reale, i problemi per Mirko e Perla sono ritornati: "Sono tante le cose che non vanno, in primis lui non ha mai sopportato le frequentazioni di lei, e sapete a chi mi riferisco. Inoltre, la famiglia di lei è contraria alle ultime vicissitudini che riguardano Mirko", aveva scritto poche ore fa Angelo Rosica sul suo profilo Instagram.

Ora, a mettere un freno a queste voci ci hanno pensato i diretti interessati, confermando che la loro storia d'amore è arrivata al capolinea. "Abbiamo prima distrutto, poi costruito, sognato e alla fine lottato. Lo abbiamo fatto per il nostro amore, puro e leale, che però a volte non basta".

Mirko durante il Grande Fratello

"Oggi, per il bene e la serenità di entrambi, io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda per entrambi, è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada. Questa lontananza darà una risposta alla nostra storia", ha scritto Perla nelle sue storie di Instagram, aggiungendo che hanno sempre avuto un legame molto forte, e che questa connessione sarà sempre parte di loro.

Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero: la famiglia di lei è tra i motivi della crisi della coppia

Poco dopo, sul profilo Instagram dell'imprenditore reatino è arrivato il secondo comunicato dove si legge che la loro storia, partita da lontano è stata catapultata in un mondo difficile da gestire. Poi ha precisato "In una coppia, si cresce insieme condividendo sogni e ambizioni, credendo l'uno nell'altro senza mai doversi sentire un limite o un ostacolo nella crescita personale e lavorativa, perché a quel punto puoi fare poco". Queste le parole usate da Mirko Brunetti per annunciare ai suoi follower la fine della relazione con Perla.

"La nostra storia è stata la storia di tutti perché pura, vera e ho sognato insieme ad ognuno di voi, ma desso concedetemi solamente del tempo per metabolizzare il tutto perché so già che ci saranno giorni difficili da dover affrontare. Il vostro affetto è stato incredibile, mi ha tirato su anche nei momenti più complicati che ho passato negli ultimi mesi e per questo non avrò mai le parole giuste per ringraziarvi in maniera adeguata", ha concluso.