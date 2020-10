Miranda, Serena Grandi e il regalo pazzesco che trovò sotto casa dopo l'uscita del film

Con Miranda per Serena Grandi arrivò il successo e strani regali: come quando si trovò una Ferrari sotto casa inviatale da un imprenditore e che l'attrice rispedì al mittente non senza qualche difficoltà

Serena Grandi in una foto promozionale per Miranda di Tinto Brass

Stasera su Cielo alle 21:20 va in onda Miranda, il primo film girato da Serena Grandi con Tinto Brass che consacrò l'attrice come una delle star erotiche del cinema italiano. Il successo arrivato con Miranda - il primo dei due film che Serena girò con Brass, l'altro fu Monella - oltre a procurarle spazio sui giornali, tra interviste e servizi fotografici, le fece arrivare anche uno strano e incredibile regalo sotto casa. Serena ha raccontato l'aneddoto in un'intervista a Il Giorno: "Dopo il mio primo film mi trovai sotto casa ai Parioli una Ferrari bianca con un enorme nastro rosa. Io non l'ho accettato. Ovviamente sapevo chi me l'aveva mandato - un imprenditore molto importante - e, a parte che ero già sposata, non volevo avere nessun tipo di comunicazione con questa persona. Quindi ho fatto di tutto per rimandare indietro questa macchina meravigliosa. E all'epoca non c'erano ancora i telefonini", ha detto la Grandi forse con un poco di rimpianto.

L'attrice ha raccontato anche come ha incontrato Tinto Brass e come ha avuto il ruolo di Miranda: "Un giorno mi telefonò e mi disse 'La parte è tua'. Io tremavo di emozione, gli risposi 'Dimmi tutto', e lui mi raccontò come era andata. Stava passeggiando lungo la riva di un fiume, quando ha dato un calcio a un sasso. Sotto il sasso c'era il pezzo strappato di un giornale, e in quel brandello c'era una mia foto. Tinto si piegò a prenderlo, lo guardò, e decise che sarei stata la protagonista. Fu davvero uno scherzo del destino".

Serena Grandi nel 2013 aveva aperto il ristorante La locanda di Miranda, dedicandolo al personaggio che nel 1985 la fece conoscere al grande pubblico. Purtroppo Il ristorante ha chiuso dopo due anni di attività lasciandosi dietro una serie di pendenze giudiziarie ed alcuni giorni fa l'attrice è stata condannata a due anni e due mesi per il fallimento del ristorante: i giudici hanno riscontrato delle irregolarità nella tenuta dei libri contabili.