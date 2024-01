Minx: la serie viene cancellata per la seconda volta di seguito

Minx è stata cancellata definitivamente da Starz dopo che il network aveva salvato lo show da Max. La prima stagione dello show è andata originariamente in onda su Max, dove è stata rinnovata per una seconda stagione prima di essere improvvisamente cancellata, nonostante le riprese fossero già iniziate, per una mossa di riduzione dei costi. Starz ha poi salvato la serie acquistando la seconda stagione che ha debuttato il 21 luglio sulla piattaforma. Ora Starz ha annunciato di aver cancellato lo show che di conseguenza non vedrà una terza stagione.

La serie ha ricevuto recensioni positive da parte della critica, con un indice di gradimento medio del 93% per entrambe le stagioni su Rotten Tomatoes. Tuttavia, non è riuscita a trovare un grande pubblico, con la stagione 2 che ha registrato una media di meno di 100.000 spettatori per episodio.

Paul Feig al lavoro su Minx, serie HBO sulla prima rivista erotica per donne

Minx

Ambientata nella Los Angeles degli anni '70, Minx segue Joyce (Ophelia Lovibond), una giovane attivista femminista che cerca di lanciare una rivista femminile. Quando non riesce a trovare nessuno che pubblichi la sua idea così com'è, finisce per collaborare con un editore di riviste pornografiche a basso costo di nome Doug (Jake Johnson) per creare la prima rivista erotica per donne. Ma quando la loro creazione Minx viene lanciata, scatena feroci polemiche poiché i manifestanti perbenisti mirano a chiuderla.

Il cast comprende anche Idara Victor, Jessica Lowe, Lennon Parham, Michael Angarano e Oscar Montoya. Elizabeth Perkins è entrata nella seconda stagione nel ruolo di Constance. Minx è stata creata da Ellen Rapoport, che è stata anche showrunner e produttrice esecutiva.