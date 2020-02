Paul Feig al lavoro su Minx, serie HBO sulla prima rivista erotica per donne

HBO Max ordina la commedia Minx sulla creazione della prima rivista erotica femminile. La serie sarà trasmessa dalla nuova piattaforma in streaming della WarnerMedia Entertainment gestita da HBO.

HBO Max ha dato il via libera al pilot della serie commedy Minx del produttore Paul Feig e della sceneggiatrice Ellen Rapoport. La serie sarà ambientata nella Los Angeles degli anni '70 ed ogni episodio durerà trenta minuti. Il progetto è incentrato su una giovane femminista ed un editore che si uniscono per dare vita alla prima rivista erotica per donne.

Feig, Rapoport e Dan Magnante saranno i produttori esecutivi della serie. Minx è il secondo progetto di Paul Feig ad approdare su HBO Max, in precedenza il nuovo servizio streaming aveva ordinato il pilot della serie antologica romantica Love Life con Anna Kendrick.