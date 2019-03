Minority Report, su Netflix in streaming da oggi

Nuovo mese, nuovo catalogo: Minority Report arriva in streaming su Netflix a partire da oggi! Il film è un vero e proprio cult della fantascienza, grazie alla regia di Steven Spielberg e al racconto originale di Philip K. Dick.

Lo scrittore americano rese grande Ridley Scott e Blade Runner, ed è strano che nessun regista si sia accorto prima del potenziale di una storia come Minority Report. In un mondo dove la violenza ha ormai raggiunto ogni limite, si è deciso di usare la tecnologia, e degli esseri con un dono, per risolvere il problema del crimine. Il John Anderton di Tom Cruise è a capo della sezione pre-crimine: i pre-cog sono delle persone che hanno il dono di vedere nel futuro e di anticipare i crimini. Così la polizia arresta i colpevoli per un delitto che devono ancora compiere. Anderton crede fermamente nel suo lavoro, finchè un giorno è lui ad essere accusato per un omicidio che non ha mai commesso.

Il film di Steven Spielberg, già disponibile su Netflix, non è stato grande protagonista della notte degli Oscar, come spesso gli è capitato nella sua enorme carriera, visto che il film ha ricevuto una sola nomination, per il Miglior Montaggio Sonoro, nella cerimonia del 2003. Spielberg ha fermato i diritti di Minority Report nel 1992 e ha iniziato a svilupparlo nel 1997, pensando subito a Tom Cruise. Visti i suoi impegni in Mission: Impossible 2, la vera lavorazione ha preso piede nel 2001. Nella pre-produzione Spielberg ha voluto il parere di tantissimi scienziati, per portare sullo schermo un futuro più realistico e plausibile di quelli visti generalmente nei film di fantascienza. Il film ha ispirato una serie omonima che è stata un discreto flop, visto che è stata chiusa dalla Fox già alla fine della prima stagione da 10 episodi.

Minority Report è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix, che prevede prodotti per tutti i gusti, dagli horror più splatter ai grandi classici.