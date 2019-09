Mindhunter 3: i serial killer che potremmo vedere nella prossima stagione

Mindhunter 3: ecco quali potrebbero essere i possibili serial killer che vedremo nella terza stagione della serie Netflix, già attesissima dopo il successo della seconda, da poco rilasciata sulla piattaforma streaming.

La serie originale Netflix Mindhunter è tratta dal libro Mindhunter - La storia vera del primo cacciatore di serial killer americano, scritto dall'ex agente FBI John Douglas. Nonostante nelle prime due stagioni siano stati tanti i nomi presenti negli episodi, mancano ancora tanti altri criminali nominati dall'ex-agente nel suo lavoro. Secondo un'analisi di Collider, ecco quali potrebbero essere i potenziali serial killer che incontreremo nella prossima stagione.

Robert Hansen

Una foto del serial killer Robert Hansen

Conosciuto come Butcher Baker, perché era un fornaio professionista, Robert Hansen era responsabile del rapimento, dello stupro, della tortura e dell'omicidio di almeno diciassette donne nella desolata Alaska. La sua attività di assassino seriale è stata documentata tra il 1977 e il 1983. Hansen adescava le sue vittime con una proposta sessuale, quindi mostrava loro una pistola per spaventarle, prima di portarle a casa per violentarle e torturarle. Dopo di che, le portava nel bosco con il suo aereo privato, le denudava, le bendava e le liberava nella foresta, per cacciarle come si fa con gli animali selvatici.

L'agente Douglas fu invitato a consultare il caso dopo che una vittima, Cindy Paulson, fuggì da Hansen prima che potesse portarla nella sua cabina. Quando la polizia ha interrogato Hansen, il suo (falso) alibi e i suoi modi mansueti lo hanno portato fuori dal gruppo sospetto. Fu il profilo di Douglas su Hansen a indurre gli investigatori a ripensare Hansen come sospetto.

Ted Bundy

Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes, un momento del documentario

Ted Bundy è uno dei serial killer più famigerati perché, a detta di tutti, era insospettabile. Era uno studente di legge di bell'aspetto senza precedenti penali, che spesso attirava le giovani donne fingendo di essere ferito e bisognoso di assistenza. Bundy era stato inizialmente condannato solo per rapimento. Dopo un processo in panchina di quattro giorni nello Utah nel 1976, fu dichiarato colpevole e condannato fino a quindici anni di prigione. Prima della fine dell'anno, fu accusato dell'omicidio di Caryn Campbell e infine trasferito in Colorado per essere processato. Nel 1977 fuggì durante un'udienza preliminare e rimase in libertà per sei giorni prima di essere catturato. Fuggì di nuovo il 30 dicembre 1977 e passarono diciassette ore prima che i carcerieri si rendessero conto della sua fuga Alla fine è stato catturato il 12 febbraio in Florida, lasciando sulla sua scia almeno tre studentesse morte e altre tre che erano state gravemente picchiate. Alla fine fu dichiarato colpevole di tutti e sei i crimini e condannato a morte per gli omicidi.

The Green River Killer

Il caso del The Green River Killer ha lasciato gli USA, in particolare lo stato di Washington, con il fiato sospeso per decenni e in particolare nei primi anni '80. È stato condannato per 48 omicidi. Conosciuto come Green River Killer, poiché le sue vittime sono state sempre trovate lungo il Green River nello stato di Washington, Gary Ridgway caricava le prostitute sul suo furgone, le violentava, quindi le strangolava. Ridgway era anche un necrofilo. Il 5 novembre 2003 iniziò la lunga confessione di Ridgway e, nel gennaio del 2004, l'uomo venne condannato a 48 ergastoli, uno per ognuna delle sue vittime accertate.

John Wayne Gacy

Una foto del serial killer John Wayne Gacy

L'ex agente John Douglas fu coinvolto nel caso John Wayne Gacy, uno dei più famosi serial killer di tutti i tempi. Soprannominato Killer Clown, il killer rapì, torturò, sodomizzò e uccise ben 33 persone, 28 dei quali li seppellì sotto la sua abitazione o li ammassò in cantina. Il soprannome deriva dal fatto che intrattenesse i bambini durante alcune feste con costume e trucco da clown, facendosi chiamare Pogo il Clown. Nel 1980, fu condannato per trentatré episodi di omicidio. Ventisei di quelle vittime furono trovate sotto le sue assi del pavimento della sua abitazione. Fu giustiziato per i suoi crimini nel 1994.

Gli strangolatori di Hillside

Una coppia di cugini terrorizzava Los Angeles alla fine degli anni '70, con almeno 10 omicidi nell'arco di quattro mesi. Kenneth Bianchi e Angelo Buono erano a corto di soldi, così hanno rapito una coppia di ragazze con il piano di sfruttarle. Alla fine le giovani scapparono e quando uscirono per caricare un paio di prostitute, le cose andarono fuori controllo. La coppia scoprì che gli piaceva uccidere e iniziarono a rapire, stuprare, torturare e uccidere giovani donne che adescate sulla Sunset Strip. Mentre la polizia cominciava ad avvicinarsi ai due killer, Bianchi fuggì nello Stato di Washington, dove commise altri due stupri e omicidi prima di essere catturato. Sono stati giudicati colpevoli di tutti i crimini nel processo più costoso della storia della California fino a quel momento.

Ovviamente, questo elenco è un'ipotesi realizzata sulla base dei killer già analizzati nelle prime due stagioni. Netflix non ha ancora confermato nulla in merito a Mindhunter 3 quindi dovremmo aspettare notizie più sicure, anche in merito alla data di release.