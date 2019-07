Mindhunter 2: nel teaser trailer della serie Netflix c'è anche Charles Manson

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer di Mindhunter 2, che dura poco più di un minuto ed è già costellato di immagini inquietanti, ma la più spaventosa è il ghigno di Charles Manson. La presenza del supercriminale (qui interpretato da Damon Herriman) era attesa fin dall'annuncio della serie tv, e, come anticipato da Netflix poche settimane fa, sarà proprio lui, in effetti, una delle nuove figure di spicco dell'imminente stagione 2.

Nel breve teaser c'è ampio spazio, naturalmente, per i due protagonisti, gli agenti dell'FBI Bill Tench (Holt McCallany) e Holden Ford (Jonathan Groff), per il serial killer Edmund Kemper (Cameron Britton), vecchia conoscenza della stagione precedente, ma soprattutto ci sono già delle immagini che anticipano il tema principale di questo nuovo ciclo di episodi.

Il nuovo caso da affrontare sarà quello conosciuto come gli omicidi di Atlanta o Atlanta child murders, la morte di 24 bambini rivenuti ad Atlanta tra il 1979 e il 1981. I ragazzini, di età compresa tra i 7 e 17 anni, sono stati ritrovati per lo più strangolati. Tra le vittime anche sei adulti tra i 20 e i 28 anni, anche loro morti per soffocamento. Tutte le vittime erano afroamericane. Wayne Williams è stato condannato per due degli omicidi, ma si sospetta che il killer abbia ucciso 23 delle 24 vittime anche se il suo coinvolgimento non è stato provato con certezza. Il profiler criminale John E. Douglas, su cui è plasmato il personaggio di Holden Ford, interpretato da Jonathan Groff, sostiene che il colpevole dei crimini non sia uno solo, ma è stato zittito dall'FBI per via dei suoi commenti scettici fatti dopo l'arresto di Williams. A oggi Williams continua a proclamarsi innocente.

Prodotta a livello esecutivo da David Fincher, la seconda stagione di Mindhunter arriverà su Netflix il prossimo 16 agosto.