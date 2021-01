Mina Settembre: trama della terza puntata, stasera su Rai1

Torna stasera su Rai1, alle 21:25, Mina Settembre, dramedy sentimentale ambientata a Napoli e con protagonista Serena Rossi. Storia di un'assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri, ma allo stesso tempo percorso di una donna, che prova a rimettere in piedi la propria vita, la fiction farà compagnia al pubblico per altre 4 prime serate.

Nella trama della terza puntata, come sempre divisa in due episodi da circa 50 minuti ciascuno, si avvicina il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina è un fascio di nervi: sua madre Olga non vuole partecipare, Claudio nicchia e con Domenico è tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentrano su una sua vecchia collega. A tutto questo si aggiunge il caso di Lucia, una donna incinta che sta per essere sfrattata. Una storia di truffa e raggiro che Mina prende a cuore e che la porta a sospettare di Max, il fidanzato di Titti. La sua amica non vuole sentire ragioni: Max è perfetto, non farebbe mai del male a qualcuno. Mentre il caso si scioglie, su Max si addensano sempre più ombre.

Per non rinunciare a Mina, Domenico decide di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riesce nel suo intento e la situazione con Mina resta congelata: lei non ha intenzione di frequentare un uomo impegnato, quindi la loro storia è in pausa. Quando Mina decide di andare a Vietri sul mare per indagare su quella che potrebbe essere stata l'amante di suo padre, però, è proprio Domenico ad accompagnarla. Ma la gita romantica in Costiera Amalfitana viene interrotta dal caso di Pasquale, un senzatetto a cui Mina è affezionata, ex parcheggiatore che, dopo aver perso tutta la sua famiglia in un incidente, ha deciso di lasciarsi andare. In un momento di debolezza, Mina decide di dare una chance a Domenico. Qualcosa, però, interrompe il loro idillio...

Scritta da Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta, la serie tv in dodici episodi da 50 minuti, diretti da Tiziana Aristarco, è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma da Settembre, editi da Sellerio.

Mina Settembre (qui la nostra recensione della fiction) è una coproduzione Rai Fiction - Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

Protagonista Serena Rossi, affiancata nel racconto da un solido cast composto da Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D'Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmüller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Susy Del Giudice, Primo Reggiani e con la partecipazione di Marina Confalone nel ruolo di Olga, la madre di Mina.