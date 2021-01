Mina Settembre torna stasera su Rai1 con la seconda puntata: la trama

Torna stasera su Rai1, alle 21:25, Mina Settembre, la nuova fiction con protagonista Serena Rossi che farà compagnia al pubblico per altre 5 prime serate e che ha esordito ieri sera con ottimi ascolti e con oltre 5 milioni di spettatori.

Dramedy sentimentale ambientata a Napoli, è la storia di un'assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Allo stesso tempo è anche il percorso di una donna - dal carattere deciso, ma anche dolce e fragile - che prova a rimettere in piedi la propria vita.

La trama della seconda puntata - composta dagli episodi Il pappice e la noce e Ansia da prestazione - ci avverte che tra Mina e Domenico c'è grande imbarazzo quando si ritrovano in consultorio, ma come sempre non c'è tempo per occuparsi dei propri turbamenti amorosi. Mina riceve la visita di un professore preoccupato per il suo miglior allievo, Thomas, talentuosissimo nella musica, finito purtroppo in un brutto giro. Ma la psicologa ha una brillante idea per tirare il ragazzo fuori dai guai...

Irene chiede aiuto a Mina per una questione molto delicata: si tratta di Gianluca, suo figlio, che per Mina è un po' un nipote. Sedici anni, età difficile, si è innamorato di una ragazza ben più grande e più sveglia di lui, che sembra lo stia portando sulla cattiva strada. In più sono scomparsi dei soldi: potrebbero essere stati spesi in stupefacenti? Tocca a Mina e Titti indagare.

Scritta da Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta, la serie tv in dodici episodi da 50 minuti, diretti da Tiziana Aristarco, è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma da Settembre, editi da Sellerio.

Mina Settembre (qui la nostra recensione della fiction) è una coproduzione Rai Fiction - Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

Protagonista Serena Rossi, affiancata nel racconto da un solido cast composto da Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D'Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmüller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Susy Del Giudice, Primo Reggiani e con la partecipazione di Marina Confalone nel ruolo di Olga, la madre di Mina.