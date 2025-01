Mina Settembre 3 vola ma il sogno di Goldrake U si infrange su Rai 2: gli ascolti di domenica 12 gennaio

Serena Rossi torna con la terza stagione di Mina Settembre e vince la serata degli ascolti. Niente da fare per la concorrenza della fiction trasmessa da Canale 5, mentre su Rai 2 l'anime Goldrake U perde pubblico e dimezza lo share.

Gli ascolti di domenica 12 settembre hanno premiato il primo appuntamento con Mina Settembre 3. Com'era prevedibile, la fiction di Rai 1 non solo è stata il programma più seguito, ma ha esordito al 25,9% di share e un pubblico di ben 4.659.000 telespettatori. Su Canale 5 intanto, la soap turca Tradimento si è fermata al 12,1% con 2.027.000 telespettatori.

Gli ascolti delle reti Rai

Goldrake U

Su Rai 2 crolla la serie anime Goldrake U: il secondo blocco di episodi trasmesso dalla seconda rete Rai non supera il 2,8% di share, pari a un pubblico di appena 545.000 telespettatori. Aveva invece esordito, lo scorso 6 gennaio, al 5.05% e un totale di 1.087.000 telespettatori. Su Rai 3 le inchieste di Report ottengono il 7,3% e 1.340.000 telespettatori.

Gli ascolti Mediaset

Passiamo ora alle reti Mediaset. Su Rete 4 il talk Zona Bianca registra il 4,4%, 636.000 spettatori. Su Italia Uno Le Iene Show realizza il 10,3% per 1.446.000 telespettatori; il segmento Cosa Vi Siete Persi l'11,6% e 499.000 telespettatori.

Le altre reti

Su La7 Insider - Dietro la verità viene seguito da 479.000 spettatori con il 3%. Su Tv8 intanto, il film natalizio Un miracolo sotto l'albero registra 324.000 spettatori con l'1.7% di share. Sul Nove Che Tempo Che Fa - Best Of ottiene il 2,4% di share per un totale di 325.000 spettatori.

La sfida dell'access prime time

Nell'access prime time infine, i pacchi di Stefano De Martino doppiano la concorrenza di Paperissima Sprint: per Affari Tuoi 30,9% di share e 6.382.000 spettatori. Su Canale 5 Paperissima Sprint si attesta al 12,9% con 2.662.000 spettatori.