Mina Settembre e la scelta del vestito da sposa nella clip esclusiva della terza stagione, da domani su Rai 1

Mina Settembre 3 porterà la gioia di un nuovo matrimonio per la sua protagonista, interpretata da Serena Rossi, ma la scelta del vestito da sposa non è mai semplice, come mostra la clip esclusiva della nuova stagione.

Mina Settembre 3, la nuova stagione dell'amata fiction con Serena Rossi, approda domani su Rai 1 in prima serata, e intanto comincia a svelarsi in una clip esclusiva. Che ci ricorda come, in questo nuovo ciclo di episodi, la protagonista dovrà nuovamente affrontare un matrimonio, dopo quello fallito con Claudio.

Zia Rosa incontenibile nella clip di Mina Settembre 3

Dopo aver combattuto per due anni con ciò che rimaneva del suo rapporto con l'ex marito, con i segreti di famiglia, con la malattia della madre e con tutte le persone a cui, come assistente sociale, ha prestato aiuto, Mina (Serena Rossi) è finalmente pronta a ripartire da se stessa e da una nuova famiglia.

Il rapporto, cresciuto e ormai diventato piuttosto solido, con Domenico (Giuseppe Zeno), l'arrivo nella sua vita della piccola Viola (Ludovica Nasti), e il ritorno dell'irresistibile zia Rosa (Marisa Laurito), hanno convinto Mina a lasciar andare gli spettri del passato.

Ad attenderla c'è ora anche un nuovo matrimonio, che sarà però molto diverso dal precedente. Nessuna grande festa, nessuna chiesa: per Mina e Domenico, che non hanno bisogno delle nozze per dichiararsi innamoratissimi l'uno dell'altra, quello è solo un altro passo necessario per l'adozione di Viola. Il vestito bianco da sogno, però, ci sarà? In merito le opininioni sono diversissime.

Cosa succederà nella nuova stagione della serie con Serena Rossi

È passato un anno dall'ultima volta che abbiamo visto Mina, zia Rosa e Viola cucinare insieme nell'appartamento di Olga. Molte cose sono cambiate, perchè Olga ha perso la sua battaglia contro la malattia. Per chiudere i conti con un passato doloroso, le tre si sono trasferite in un nuovo appartamento per ripartire dopo quel grave lutto.

Nonostante il dolore per la perdita della mamma, per Mina è un momento magico: ha ottenuto l'affido di Viola, e ha un rapporto stabile, seppur a distanza, con Domenico che si è momentaneamente trasferito a Barcellona. Tutto sembra andare per il meglio, soprattutto quando Domenico, all'improvviso, ha la possibilità di tornare a Napoli.

Purtroppo qualcosa si spezza quando Viola trova accidentalmente il fascicolo relativo alle sue origini attraverso il quale scopre nome e indirizzo di Simona, la madre naturale. Spinta dalla curiosità e dal desiderio di conoscerla, decide di avvicinarsi a lei in segreto, rischiando di mettere in crisi il delicato equilibrio che Mina e Domenico stanno cercando di costruire come famiglia.

Nel frattempo al consultorio c'è tanto lavoro da fare e Mina ha deciso di prendere un'assistente. La nuova arrivata si chiama Fiore (Chiara Russo), è giovane e impulsiva ma Mina vede subito in lei una giovane sé stessa a cui insegnare i segreti del mestiere. Riuscirà Fiore a sostenere la vita da assistente sociale o si lascerà tentare dalla sicurezza che le offre il lavoro da ricercatrice?

Mina Settembre 3 è composta da 12 episodi - da 50 minuti circa - che Rai 1 manderà in onda nel corso di sei prime serate. Alla regia c'è Tiziana Aristarco, Rai Fiction coproduce la serie con Italian International Film, Fulvio e Paola Lucisano. Anche la terza stagione è tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni.