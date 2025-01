Mina Settembre 3: le anticipazioni della terza puntata, stasera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Nella terza puntata di Mina Settembre 3, in onda stasera su Rai 1 in prima serata, una proposta di Andrea metterà in crisi Fiore.

Mina Settembre 3 veleggia col vento in poppa verso la terza puntata di stagione, in onda stasera su Rai 1 alle 21:30, disponibile contemporaneamente anche in streaming su RaiPlay.

Cosa vedremo stasera? Assisteremo ai continui tentativi di Viola di nascondere la verità a Mina e Domenico, molto presi dal bambino in arrivo, e a una questione che riguarda tutti molto da vicino: è sempre possibile provare a difendersi dagli haters?

Anticipazioni Mina Settembre di domenica 26 gennaio 2025

Titti (Valentina D'Agostino) ha urgente bisogno dell'aiuto di Irene (Christiane Filangieri) per un problema connesso al suo blog, Mamma Esaurita. Da tempo infatti è perseguitata da un hater che la inonda di insulti. Non potendo accettare oltre, Titti ha deciso di agire per vie legali. C'è un problema, però: l'hater in questione è un minorenne.

Una volta scoperto, Mina non può permettere che le sue amiche mettano nei guai un ragazzino che ha evidentemente solo bisogno d'aiuto. Decide così di indagare personalmente sul caso per capire cosa generi tanto rancore nel ragazzo. Per farlo chiede aiuto a Fiore, che, pure animata da ottimi intenti, commette un errore, per inesperienza, che dovrà pagare personalmente.

A casa sembra finalmente che tutto vada per il verso giusto. Mina e Domenico hanno condiviso ufficialmente la notizia delle gravidanza, cosa che ha reso, se possibile, zia Rosa ancora più canterina e dedita ai fornelli. Viola però sta nascondendo qualcosa, nonostante provi a dissimulare in presenza degli adulti.

In consultorio, intanto, arriva una donna del Mali, Jeanette, che ha problemi con gli inquilini del comprensorio in cui abita. Sarà Fiore a trovare per lei una soluzione, che, per quanto buona, si rivelerà comunque assai temporanea.

A proposito dell'assistente di Mina: Jonathan (Erasmo Genzini) la invita a una cena a quattro. Gli altri due commensali saranno Andrea (Leonardo Lancellotti) e la fidanzata Benedetta (Ianua Coeli Linhart). Proprio durante la serata Andrea le farà una proposta che la metterà in crisi: lavorare con lui all'Università e lasciare il consultorio.

Il cast della terza stagione

Marisa Laurito sarà uno dei personaggi principali della terza stagione di Mina Settembre

Mina Settembre non prescinde da Serena Rossi, che interpreta la protagonista, e da Giuseppe Zeno, nel ruolo di Domenico. Accanto a loro torneranno anche Marisa Laurito (Zia Rosa), Christiane Filangieri (Irene, avvocato brillante e migliore amica di Mina), Ludovica Nasti (Viola), Valentina D'Agostino (l'amica Titti), Nando Paone (Rudy, il portiere dello stabile dove ha sede il consultorio) e Rosalia Porcaro, l'ostetrica di buon cuore che abita nei Quartieri Spagnoli.

Tante le new entry, a cominciare da Chiara Russo (che il pubblico di Rai 1 conosce bene perchè è stata Maria Puglisi ne Il Paradiso delle signore) nei panni di Fiore, la nuova assistente sociale cui Mina farà da mentore. E poi Erasmo Genzini (Jonathan) che metterà in crisi il suo cuore, e Luca Ward, nei panni del misterioso Arnaldo.

In questa stagione non ci sarà invece Giorgio Pasotti, che per i precedenti due cicli di puntate ha interpretato Caludio, ex marito di Mina. La decisione degli sceneggiatori è stata in realtà logica e legata alla trama: con la relazione tra Mina e Domenico ormai decollata, la presenza dell'ex marito aveva semplicemente esaurito la sua ragion d'essere.