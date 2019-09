Milo Ventimiglia sarà lo stuntman Evel Knievel in una nuova serie

Milo Ventimiglia interpreterà Evel Knievel in una miniserie targata USA Network.

Variety ha confermato la notizia che conferma la presenza dell'attore di This Is Us nel cast ufficiale della serie, basata sulla vita di Evel Knievel, ambientata negli anni '70 quando lo stuntman doveva prepararsi per una delle sue più grandi imprese, lo storico salto dallo Snake River Canyon.

This Is Us: Milo Ventimiglia in una scena dell'episodio A Father's Advice

Chris McCumber, presidente di USA Network e SYFY per NBCUniversal Cable Entertainment, ha commentato la scelta di realizzare questa serie: "USA Network è conosciuto per delle serie che celebrano gli eroi, i ribelli, le icone, e quale storia potrebbe essere migliore di una su un personaggio da brivido come Evel Knievel? La vita incredibile e il percorso di Knievel si prestano ad essere raccontati, e noi siamo entusiasti di collaborare con Milo, McG, UCP, Atlas e Wonderland, per portare in vita questo iconico racconto americano per i nostri spettatori"

Una foto di Evel Knievel

Etan Frankel scriverà e produrrà esecutivamente la miniserie. Oltre a essere protagonista, Milo Ventimiglia sarà anche produttore esecutivo sotto il suo banner produttivo, la DiVide Pictures, insieme a Russ Cundiff sempre della DiVide. Anche McG, Mary Viola, e Steven Bello di Wonderland Sound & Vision produrranno, con Alex Gartner, Charles Roven, e Topher Rhys-Lawrence di Atlas Entertainment. Universal Content Productions (UCP) produrrà il progetto.