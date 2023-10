Milo Ventimiglia si è sposato con Jariah Mariano, ecco le foto della cerimonia

L'attore Milo Ventimiglia, protagonista di This Is Us e Una Mamma Per Amica, ha sposato in una cerimonia privata la modella Jariah Mariano.

Milo Ventimiglia si è sposato con Jarah Mariano in una cerimonia privata che si è svolta tempo fa, ma di cui non era stato svelato alcun dettaglio per mantenere la privacy della coppia.

La relazione era emersa un anno fa e recentemente i due erano stati visti in California, dove l'attore ha comprato un ranch, negli scorsi mesi.

Le foto delle nozze

Il magazine US Weekly ha ora condiviso le prime foto del matrimonio tra Milo Ventimiglia, che ha 46 anni, e Jariah Mariano, che invece ha compiuto 38 anni.

Online, sul sito della rivista americana, sono ora stati condivisi gli scatti dei due sposi durante la cerimonia:

L'attore, star di serie come This Is Us e Una Mamma per Amica, ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua vita privata. Cinque anni fa, durante la promozione dello show in cui aveva il ruolo di Jack Pearson, aveva spiegato: "Avrò una famiglia quando accadrà. Non sto cercandola. Sono presente nello spazio della mia vita e quando ci sarà l'occasione e sarà quella giusta, sono certo che funzionerà".

Jariah Mariano è una modella e attrice, con apparizioni in film come Minority Report e serie tra cui Rescue Me, è nata sull'isola di Kauai nelle Hawaii.