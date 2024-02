DCU, Milo Ventimiglia ci rinuncia: 'Non farò mai più il provino per Batman'

Visto che tra non molto ai DC Studios inizieranno le operazioni di casting per Batman: The Brave and the Bold, c'è trepidazione per l'annuncio del nuovo interprete del Cavaliere Oscuro, ma chi se n'è tirato fuori fin da ora è Milo Ventimiglia.

Prima che Robert Pattinson venisse scritturato come l'ultimo Batman di Hollywood, Milo Ventimiglia aveva sostenuto un'audizione per il ruolo. A un certo punto, la star di Una mamma per amica ha indossato mantello e cappuccio per avere la possibilità di diventare Bruce Wayne, anche se alla fine non ha ottenuto il ruolo.

Secondo l'attore, i dirigenti della Warner Bros. gli dissero all'epoca che era troppo vecchio per la parte. Ora che un nuovo studio sta supervisionando tutto ciò che riguarda Batman, è stato chiesto all'attore se prenderà mai in considerazione l'idea di tentare nuovamente di ottenere il ruolo.

"No, perché a questo punto probabilmente sono di nuovo troppo giovane. È così che va. Quando dicono di volere un Batman giovane, lo vogliono giovane. Quando dicono di volere un Batman vecchio, vogliono qualcuno più vecchio", ha raccontato Ventimiglia. "Come attore, ci sono sempre quei ruoli in cui ti vedi. Ci sono quei personaggi di cui pensi: 'Cavolo, potrei farlo io', e non li ottieni. Vedi un altro attore che lo interpreta e lo fa bene o lo fa di merda. Te ne dimentichi".

Batman: è ufficiale, The Brave and the Bold sarà diretto da Andy Muschietti

A questo punto l'attore ha aggiunto che cercherà di concentrarsi solo su quei progetti nel suo immediato futuro, lasciando intendere che i suoi obiettivi non contemplano più Batman.

"Per quanto mi riguarda, mi piace concentrarmi su ciò che è davanti a me e non troppo avanti. Voglio dire che hai alle spalle Il ritorno dello Jedi prima che ci siano informazioni reali su Anakin Skywalker. Credo di aver avuto un obiettivo quando ero un adolescente: volevo interpretare Anakin Skywalker in un film di Guerre Stellari, proprio come volevo interpretare Batman, e credo che questi siano bei sogni da avere perché ti spingono ad andare avanti. Ma non puoi nemmeno lasciarti scoraggiare quando non li ottieni. Forse sono troppo giovane per Batman, o forse non sono giusti per me e va bene così. Penso che potrebbe esserci un universo fantastico e con l'IA, forse ci sarà un Milo che interpreta Batman, chi lo sa".