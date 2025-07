Millie Bobby Brown, dopo Stranger Things ancora protagonista su Netflix con una nuova commedia romantica

L'attrice di Stranger Things sarà al centro di Just Picture It, una nuova rom-com con Gabriel LaBelle: una storia tra destino, tecnologia e amore proiettato nel futuro.

Millie Bobby Brown ha scelto il suo prossimo progetto su Netflix, affiancata da Gabriel LaBelle (The Fabelmans, Saturday Night), per una commedia romantica dal titolo Just Picture It.

Il film sarà diretto da Lee Toland Krieger, con sceneggiatura firmata da Jesse Lasky. Al centro della trama, due studenti universitari che si ritrovano improvvisamente a vedere sui loro smartphone immagini provenienti da dieci anni nel futuro. In queste foto, appaiono come una coppia sposata e con figli, nonostante nella realtà non abbiano alcun legame romantico.

Millie Bobby Brown - già protagonista di Damsel e del franchise di Enola Holmes - sarà anche produttrice del progetto attraverso la sua casa di produzione PCMA Productions, insieme a Robert Brown. Joe Roth e Jeff Kirschenbaum produrranno per RK Films. Si tratta della prima commedia romantica interpretata da Brown, che ha sviluppato l'idea sin dalle fasi iniziali.

The Electric State: Millie Bobby Brown e il suo robot giallo Cosmo

Tra i produttori esecutivi figurano Alyssa Altman (RK Films), Jake Bongiovi e Isobel Roberts (PCMA Productions), e David Kern.

Il film si inserisce nel recente filone delle commedie romantiche con elementi sci-fi o fantasy, un genere che sta tornando in auge sulle piattaforme streaming. Netflix, in particolare, ha mostrato interesse crescente per questo tipo di narrazione, che combina leggerezza e spunti riflessivi legati al destino e alle relazioni nel tempo.

La carriera di Millie Bobby Brown

La giovane attrice britannica ha da poco terminato le riprese del terzo capitolo di Enola Holmes, dove tornerà nei panni dell'iconica detective. Anche in quel caso, ha ricoperto il doppio ruolo di protagonista e produttrice esecutiva. Il film precedente, Damsel, è entrato nella top 10 dei titoli in lingua inglese più visti su Netflix nel 2024, conquistando la nona posizione poco dopo l'uscita.

Damsel: Millie Bobby Brown con la spada pronta all'attacco

Millie Bobby Brown è diventata celebre grazie al ruolo di Undici in Stranger Things, la serie sci-fi cult dei fratelli Duffer. La quinta e ultima stagione, attesissima dai fan, verrà rilasciata in tre parti nel corso dell'anno: Netflix ha da poco pubblicato un teaser trailer e le prime immagini ufficiali.