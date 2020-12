Millie Bobby Brown racconta l'incontro spiacevole con una fan: "Chiedo più rispetto"

Non tutti gli incontri con i propri fan sono memorabili in senso positivo. Millie Bobby Brown, ad esempio, è rimasta fortemente scossa da un recente episodio che ha visto protagoniste proprio l'attrice e una fan piuttosto insistente.

Come riporta il sito e-online, l'interprete di Eleven in Stranger Things e di Enola Holmes nell'omonimo film Netflix ha raccontato l'accaduto nelle sue storie di Instagram, spiegando come, mentre era in giro per negozi con la madre, una fan l'abbia riconosciuta e abbia iniziato a chiederle di poterla riprendere. "Mi ha chiesto 'Posso riprenderti?' e io le ho risposto 'Uhm, no. Ma perché qualcuno dovrebbe volere essere ripreso? Cioè solo io? Non è come se fosse un video con entrambe, io e te e insieme" rendendo maggiormente chiara la fonte del suo disagio alla richiesta.

E ha poi continuato, tra le lacrime: "Non devo giustificarmi con nessuno. Se non voglio essere ripresa, non sono costretta a farlo".

Ma la ragazza ha continuato imperterrita, e l'ha seguita per tutto il negozio: "Ero alla cassa, stavo pagando, e lei mi si è posizionata davanti e ha iniziato a riprendermi di nuovo. E io le ho detto 'Sono un essere umano. Che altro ti posso chiedere?'. E lei mi ha risposto 'Così posso riprendere un essere umano?'. Al che ho detto 'No, non quando ho già detto di no'".

"Mi dà così fastidio quando le persone cercano di superare i limiti, vorrei che ci fosse più rispetto [della volontà e delle necessità altrui]. Sto ancora cercando di districarmi in questo mondo, e a volte mi succede ancora che rimanga sopraffatta. Dove è il mio diritto di dire 'No'?" si chiede l'attrice sedicenne nel video "Bisogna essere più cortesi nei confronti degli altri, non importa di chi si tratti, cosa facciano... È una questione di educazione, di buone maniere".

Alcuni hanno pensato che sia stato, almeno in parte, proprio questo spiacevole episodio a portare la Brown alla cancellazione del suo account di TikTok, ma su Instagram l'attrice ha voluto rassicurare i suoi fan spiegando che sta bene, e che "in quel momento ero particolarmente emotiva perché mi sono sentita a disagio e non rispettata".